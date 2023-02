Wer in Österreich einen Ballon steigen lassen darf

Für Fahrten mit bemannten Heißluftballonen muss unterschieden werden: Findet die Fahrt in einem nicht-freigabepflichtigen Luftraum statt, so ist der Pilot eigenverantwortlich nach Sichtflugregeln unterwegs. Findet die Fahrt in einem freigabepflichtigen Luftraum statt, so ist die Freigabe der Flugsicherung einzuholen, in diesem Fall der Austro Control. Handelt es sich allerdings um militärische Zwecke, fällt diese Entscheidung gemeinsam mit dem Verteidigungs- und gegebenenfalls dem Außenministerium.