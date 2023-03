Wie man mit dem Tod lebt

Mitten in einer warmen Frühlingsnacht des Jahres 2021 riss das Telefon Hilda Bastian aus dem Schlaf. Was man ihr sagte, sickerte erst langsam ins Bewusstsein. Ihr Sohn Adam, 38 Jahre alt, war tödlich verunglückt. Im Schock setzte sie sich an den Computer und schrieb E-Mails an jene Menschen, die von Adams Tod erfahren sollten. Sie erinnert sich noch mit Schrecken an das gespenstische Rattern der Tastatur im Dunkeln, an ihre zitternden, eiskalten Finger, die kaum schreiben konnten.



Hilda Bastian ist Evidenzforscherin. Sie analysiert medizinische Studien, überprüft deren Methodik und Ergebnisse, klopft sie auf ihren Wahrheitsgehalt ab. Welche Therapien helfen wirklich, welche taugen nichts? Sie fasst ihre Erkenntnisse für Patienten und Ärztinnen zusammen. Sie hat die Cochrane Collaboration mitbegründet, eine weltweit bedeutende Instanz für evidenzbasierte Medizin. Bastian hat an renommierten Institutionen in Europa und den USA geforscht und lebt mittlerweile wieder in ihrer Heimat Australien. Sie ist Single, hat einen weiteren Sohn und mehrere Enkelkinder.

Erste verzweifelte Recherchen

In den Nächten nach Adams Tod war an Schlaf nicht zu denken. Hilda Bastian verbrachte sie wieder im Dunkeln vor dem Computer. Verzweifelt klickte sie sich durch Websites, die Hilfe für Trauernde versprachen. "Ich hoffte, irgendetwas zu finden, was mir Erleichterung verschafft, was meinen Kollaps erklärte", sagt Bastian im profil-Gespräch. Das Problem: Alles, was sie fand, blieb vage. Die meisten Websites, auch jene von renommierten Kliniken, verwiesen auf ein völlig veraltetes Modell-die fünf Stufen der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross.



Die berühmte Psychiaterin und Sterbeforscherin hatte Ende der 1960er-Jahre ihre Theorie für Sterbende und Trauernde veröffentlicht. Demnach verläuft die Auseinandersetzung mit dem Tod in fünf Stufen: Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und schließlich Akzeptanz. Kübler-Ross' Modell ist freilich nur eine Theorie, sie basiert nicht auf Daten oder Untersuchungen. Expert:innen verwarfen sie bereits in den 1980er-Jahren und warnten, sie könnten zu einem ungerechtfertigten Umgang mit Trauernden führen-etwa indem man diese drängt, sie müssten doch endlich diese oder jene Stufe erklommen haben.

Wann ist das Schlimmste endlich überstanden?

Trotzdem hält sich das Modell hartnäckig. Hilda Bastian fand es auf 60 Prozent der englischsprachigen Websites zum Thema Trauer. Manchmal abgewandelt, die Reihenfolge der Stufen verändert, mit anderen Theorien vermischt, mit anderen Begriffen versehen. Eine Sichtung von profil, freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ergab: Auch auf deutschsprachigen Trauer-Plattformen sind Stufenmodelle omnipräsent.



Sie sei eigentlich ein Fan der 2004 verstorbenen Trauerforscherin Kübler-Ross, die die Hospiz-Bewegung mitbegründet und für die Rechte von Sterbenden gekämpft hatte, sagt Hilda Bastian. "Aber ihr Modell hat mich massiv gestresst. Hatte ich die Stufe des Leugnens bereits hinter mir? Falls nicht, wie lange würde es noch dauern, bis ich mich in ein zorniges Monster verwandeln und meine Enkel verschrecken würde?"Viele Websites warnten, man könne in eine bereits überwunden geglaubte Phase jederzeit zurückfallen. "Das machte all meine Hoffnung zunichte",so die Australierin.



Deswegen machte Hilda Bastian das, was sie am besten kann. Sie begann, die Studienlage zu sichten. Es musste doch vernünftige Arbeiten zum Umgang mit Trauer geben. Untersuchungen gab es tatsächlich zuhauf-mehr als 10.000 in den vergangenen zehn Jahren-,aber der Großteil stützte sich auf kleine Probandenzahlen und zog problematische Schlüsse. Im Klartext: Die meisten waren nicht zu gebrauchen. "Theorien auf Basis fadenscheiniger oder gar keiner Daten prägen bis heute, wie wir über Trauer denken", sagt Bastian.