Eine Vielzahl verschieden zubereiteter Präparate waren auf dem Markt: gepresste Frischpflanzensäfte, alkoholische Tinkturen, Tees, Tabletten, Kapseln und Globuli. Darin befanden sich Blüten, Blätter, Wurzeln oder auch ein Mix aus allem. In diesem wilden Durcheinander begann man in den 1990er-Jahren, die Wirksamkeit der Echinacea wissenschaftlich zu untersuchen. "Es wurden einzelne klinische Studien publiziert ohne Angabe, wie die Zubereitungen hergestellt wurden und welche Pflanzenteile beziehungsweise welche Art verwendet wurde", sagt Rudolf Bauer, Leiter des Instituts für Pharmazeutische Wissenschaften an der Universität Graz. Die Ergebnisse variierten stark, viele Zubereitungsarten stellten sich als wirkungslos heraus. So kam die Echinacea als Heilpflanze in Verruf.