Zoom in den Mond

Ist der Mann im Mond in Wirklichkeit ein Hase? In China denken die meisten Menschen tatsächlich an ein Langohr, wenn sie auf die Flecken des Erdtrabanten schauen. Buzz Aldrin suchte sogar nach dem Tier, als er 1969, nur wenige Minuten nach Neil Armstrong, als zweiter Mensch den Mond betrat. Die Bodenstation hatte ihm kurz vor der Landung die Schlagzeilen des Tages ins Ohr gefunkt: „Eine Zeitung schreibt, ihr solltet nach einem Mädchen mit einem Hasen Ausschau halten. Einer alten Legende zufolge lebt die schöne Chinesin namens Chang’e seit 4000 Jahren dort oben. Sie scheint auf den Mond verbannt worden zu sein, weil sie ihrem Ehemann die Pille der Unsterblichkeit gestohlen hat. Außerdem solltet ihr nach ihrem Begleiter suchen, einem großen chinesischen Hasen (…). Der Name des Hasen ist nicht überliefert.“ Buzz Aldrin antwortete: „Okay. Wir werden uns umsehen nach dem bunny girl.“