Der fünfseitige Text „Waldheim und die SA“ von Hubertus Czernin, erschienen am 3. März 1986, wird für immer zu den fünf wichtigsten Texten in der Geschichte des profil gehören, ganz egal, was in dieser verrückten Welt noch alles passieren und wie alt das profil – Happy Birthday zum 55.! – letztlich werden wird.

Dieser Artikel war eine journalistische Bombe: Mit Genehmigung des damaligen Präsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim und in gleich dreiköpfiger honoriger Begleitung – der Leiter der Präsidialsektion im Bundeskanzleramt, der Generaldirektor des Staatsarchivs und Waldheims Büroleiter – durfte Czernin, damals einfacher Redakteur im Innenpolitikressort, Einsicht in Kurt Waldheims „Wehrstammbuch“ aus dem Zweiten Weltkrieg nehmen. Viel war, wie Czernin schreibt, da nicht zu erwarten, „höchstens Aufschluß über Waldheims Kriegseinsätze, Verletzungen, Beförderungen, seine Einheiten“. Doch hing als Überraschung noch die Wehrstammkarte dran und bewies schwarz auf weiß, was Waldheim sogar dann noch vehement abstritt: dass er Mitglied der SA und des Nationalsozialistischen Studentenbunds gewesen war. Beide Organisationen per se hätten einen Präsidentschaftskandidaten nicht diskreditiert; es war Waldheims hysterisch-schuldbewusster Umgang damit, der ihn menschlich und moralisch so ungeeignet für das höchste Amt im Staat machte. Der Ausgang ist bekannt: Der journalistische Coup änderte nichts, die Österreicher wählten Waldheim mehrheitlich zum Bundespräsidenten, „jetzt erst recht“, und ein verbitterter Mann saß sechs Jahre lang einsam in der Wiener Hofburg, mit Einreiseverbot in die USA, nur gelegentlich von einem Scheich besucht. Wie anders die Zeiten heute sind; gegenüber Trump wirkt selbst ein Waldheim wie ein Leuchtturm der Moral.