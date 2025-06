Worms Texte verlangen Geduld, Konzentration, Zeit – doch sie belohnen mit historischer Erkenntnis. Sie sind Ausdruck eines Journalismus, der noch nichts von Clickbait oder kurzen Aufmerksamkeitsspannen wusste. Und gerade deshalb wieder lesenswert sind.

Dokumentation, Zitierfreude, Verdichtung – und ein Schuss Humor – gehörten zu seinem Stil. In einem Text beschreibt Worm eine Parlamentsrede des ÖVP-Bautensprechers Otto Keimel. Der, so schreibt er, „wurde nur kurz unterbrochen, als er sich mit sozialistischen Zwischenrufern um die korrekte Aussprache des Bar-Namens ‚Eve‘ zankte. Während die Genossen mit britischer Lässigkeit auf ‚Iiiv‘ beharrten, artikulierte Keimel tirolerisch ‚Eve‘. Wenn’s nicht um Spitäler geht, sondern um Striptease-Lokale, kennen sich die Sozialisten eben aus.“

Alfred Worm, geboren 1945, war vieles: Bauingenieur, Aufdecker, Ehrenprofessor, aber nie profil-Chefredakteur – am Ende seiner Karriere war er Herausgeber des Nachrichtenmagazins „News“, das ist ausgerechnet jenes Medium, dessen Gründer Wolfgang Fellner heute wegen Inseratenkorruption verfolgt wird.

Seinen Abschied von profil hat die Redaktion lange nicht verkraftet. Ihn, der wie viele Investigative auch Diva war, ziehen zu lassen, war ein Fehler. „Er war ein unbestechlicher Geist, obwohl man ihn immer wieder mit Wohnungen bestechen wollte“, erinnert sich Lingens.

Worm lernte sein Handwerk übrigens nicht am Publizistikinstitut oder an einer Journalistenschule. Er war gelernter HTL-Bauingenieur, arbeitete für die städtische Wohnbaugesellschaft Bauring – bis er, 1973, im Alter von nur 28 Jahren, dem profil eine erste Enthüllung über seinen eigenen Arbeitgeber präsentierte: Der städtische Wohnbaukonzern „Bauring“ machte – entgegen gesetzlichen Bestimmungen – Geschäfte in Saudi-Arabien, mit dubiosen Kickback-Geldflüssen und einem Schuldenstand von über 1,4 Milliarden Schilling. Ein Skandal in einer Stadt, in der die SPÖ bis dahin weitgehend mediale Schonung genoss, weil sie Journalisten mit Gemeindewohnungen korrumpierte. Erst der Insider schaltete das Licht an in diesen Hinterzimmern der Republik.