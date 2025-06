Wer Vielfalt sät, erntet Teamgeist!

Akzeptanz und Offenheit bilden die Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben und ein gesundes Arbeitsumfeld. Wenn wir Vielfalt anerkennen und jedem Menschen mit Respekt begegnen, profitieren nicht nur einzelne Personen, sondern Teams und ganze Organisationen. Gemeinsam ist es möglich eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle willkommen und unterstützt fühlen. Chancengleichheit, Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und gelebte Inklusion sind deshalb bei SONNENTOR seit Beginn grundlegende Prinzipien des unternehmerischen Handelns. Diversität wird vom Feld bis in die Tasse und an allen Stationen der Produktionskette wertgeschätzt.

So setzt sich die SONNENTOR DNA in Sachen Diversität zusammen:

1000 Anbaupartner:innen fördern Bio-Landwirtschaft weltweit

Biodiversitätshof zur Wissensvermittlung

58 Jahre Altersunterschied - Generationen-Gap als Erfolgsgeheimnis

Ein Dutzend Nationen bilden eine Familie

Förderung der Frauengesundheit

Inklusion von Mitarbeitenden

Du-Kultur und Gender-Leitfaden, weil Sprache bildet Wirklichkeit

Weiterbildung in Sachen Diversity

„SONNENTOR ist es ein Anliegen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung und sozialer Identität respektiert und gefördert werden“, betont Verena Königsberger, die Employer-Branding- und Diversity-Beauftragte.

Vielfalt beginnt auf dem Feld und im Garten

Vielfalt startet bei SONNENTOR direkt auf den bunten Feldern der weltweit rund 1000 Anbaupartner:innen. Die biologische Landwirtschaft bietet die besten Voraussetzungen um Diversität zu fördern. Da hier keine chemisch-synthetischen Pestizide zum Einsatz kommen, tummeln sich auf den Bio-Äckern deutlich mehr Nützlinge, die für ein ausgeglichenes Ökosystem sorgen. Vielfältige Fruchtfolgen tragen zudem zu einem gesunden und kräftigen Boden bei. Weil SONNENTOR dieses Wissen mit seinen Fans teilen möchte, gibt es den Frei-Hof. Der Biodiversitäts-Hof von SONNENTOR lädt mit seinem Naturgarten zum Entdecken ein. Die breite Vielfalt an Pflanzen und Lebensräumen soll den Besucher:innen praktisches Wissen vermitteln und zum Nachmachen inspirieren. Mithilfe von Audioguides können Gäste den Garten erkunden und Neues lernen. Neben dem Frei-Hof wird Biodiversität natürlich auch auf anderen Grünflächen am Betriebsstandort im Waldviertel gefördert – sogar auf den Dächern. Seit diesem Jahr gibt es sogar eine eigene Biodiversitäts-Arbeitsgruppe. Diese befasst sich mit der Förderung der biologischen Vielfalt am Betriebsstandort und sucht gemeinsam nach geeigneten Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Generationen-Gap als Erfolgsgeheimnis

Werfen wir einen Blick hinter das SONNENTOR. Hier zeigt sich, was Diversität noch bedeuten kann: zum Beispiel Generationenvielfalt. Während der jüngste Mitarbeitende 16 Jahre alt ist, feiert der älteste Kollege bald seinen 75. Geburtstag. Die vielseitigen Perspektiven und unterschiedlichen Erfahrungen bereichern das Miteinander. Gegenseitiges Lernen und Verständnis sind dabei essentiell. Es geht auch darum, in jedem Alter eine sinnvolle Aufgabe ausüben zu können. Davon profitieren auch die Gäste, die am Produktionsstandort in Sprögnitz eine Betriebsführung machen, denn hier geben auch Menschen, die bereits in Pension sind, die Führungen. Auf dem Weg durch die Kräuterhallen lassen sie die Besucher:innen an ihrem breiten Wissen über das Unternehmen teilhaben. Bei einem Besuch im Gasthaus Leibspeis‘ oder im Bio Bengelchen Garten kommt man am SONNENSCHEINCHEN vorbei. In der betriebseigenen Kinderstagesbetreuuung von SONNENTOR wird der Nachwuchs der Mitarbeitenden bestens betreut.

Ein Dutzend Nationen bilden eine Familie

Internationalität ist für SONNENTOR selbstverständlich. Insgesamt arbeiten bei SONNENTOR ein Dutzend verschiedene Nationen zusammen. Sie bringen neue Perspektiven, kreative Ideen und wertvolle Kompetenzen mit, die das Unternehmen enorm bereichern. Außerdem erstreckt sich die SONNENTOR Familie über vier Länder, denn neben dem Team in Österreich und Deutschland, gibt es Schwesterbetriebe in Tschechien und Rumänien. Diese Vielfalt hat gemeinsam mit den internationalen Anbaupartnerschaften nicht nur das Miteinander geprägt, sondern auch das 900 Produkte umfassende Sortiment, das bereits in über 60 Länder der Erde versendet wird.

Förderung der Frauengesundheit

Geht man auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen und Geschlechter ein, bietet sich die Chance, Mitarbeitende in den jeweiligen Lebenslagen gut zu unterstützen. Mehr als 70 Prozent der Belegschaft bei SONNENTOR sind Frauen und 55 Prozent der Führungspositionen sind weiblich besetzt. Frauengesundheit, Zyklus und Wechseljahre sind in der Welt von SONNENTOR keine Tabus, sondern Themen, die offen diskutiert werden. Deshalb hat SONNENTOR intern bereits im Jahr 2023 den fe:male Power Schwerpunkt gestartet. Der Einzug von kostenlosen Periodenprodukten in die Sanitäranlagen, der Veranstaltung von Zyklusworkshops und die Möglichkeit, regelmäßig am Brustkrebsvorsorgeprogramm teilzunehmen, sind nur einige der Maßnahmen. Auch die erste Staffel des SONNENTOR Videocasts „würzige STORYTELLER“ hat sich dem Thema fe:male Power gewidmet. Mitarbeiterinnen diskutieren hier mit Expertinnen über Themen die mehr Gehör brauchen. Von Zyklus über Wechseljahre hin zu Sexualität und Beckenboden.

Inklusion als Eckpfeiler der Unternehmenskultur

SONNENTOR hat sich dem Gemeinwohl verpflichtet. Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit sind zentrale Säulen im Miteinander, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Für das Unternehmen ist es selbstverständlich, jede und jedem die Chance zu geben, in der Berufswelt Fuß zu fassen und geht dabei über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Aktuell arbeiten 17 Mitarbeitende mit Unterstützungsbedarf am Produktionsstandort im Waldviertel. Für die Integrationsmaßnahmen wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2020 mit dem ALC Sonderpreis für Integration von Menschen mit Behinderung.

Sprache schafft Wirklichkeit

SONNENTOR legt großen Wert darauf, dass alle Mitarbeitenden gleichgestellt sind und sich im Arbeitsumfeld wohlfühlen. Gelebt wird eine Du-Kultur als Spiegelbild der flachen Hierarchien im Unternehmen. Auch in der geschriebenen Sprache spiegelt sich der Anspruch auf Inklusion wider, denn SONNENTOR ist bewusst, dass sie maßgeblich an der Gestaltung einer Gesellschaft beteiligt ist. Deshalb wurde ein unternehmenseigener Gender-Leitfaden entwickelt, in dem die Grundpfeiler der wertschätzenden Kommunikation innerhalb und außerhalb des Unternehmens niedergeschrieben sind. Egal ob Mitarbeitendenmagazin, Website oder der neue Es Geht Auch Anders Klub für die Stammkund:innen – hier sollen sich alle angesprochen fühlen. Im Social Intranet von SONNENTOR, auch SIGI genannt, können die Mitarbeitende die Sprache der App selbst steuern. Inhalte lassen sich einfach in die gewünschte Sprache übersetzen.

SONNENTOR ist bewusst, dass sich das Thema Diversity ständig weiterentwickelt und auch laufend neue Herausforderungen mit sich bringt. Deshalb ist es dem Team der Talente:förderinnen im Unternehmen ein Anliegen sich hier stets weiterzubilden, um fit für eine Zukunft voller Vielfalt zu sein.

Mehr über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 in Österreich gegründet und gilt seither als Pionier der Bio-Branche. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Mit kreislauffähigen Verpackungen, Produkten ohne Palmöl und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl hat 350 Mitarbeitende in Österreich und Deutschland sowie 180 in Tschechien. Mehr Infos unter www.sonnentor.com