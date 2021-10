1 Million Euro Strafe pro Tag für Polen

Ich hoffe, Sie starten positiv in den Tag und müssen kein ähnlich böses Erwachen erleben wie die polnische Regierung! Die nämlich wird nach eigener Auffassung gerade das Opfer einer „Erpressung“, wobei die Täterin – wiederum nach polnischer Auffassung – die Europäische Union sei. Was ist passiert?

Tatsächlich hat der Europäische Gerichtshof Polen dazu verdonnert, ab sofort täglich eine Million Euro Strafe zu berappen. Jedes Mal, wenn Sie also eine profil-Morgenpost – gratis! - erhalten, muss Warschau 1.000.000 Euro nach Luxemburg überweisen, wo der EuGH seinen Sitz hat. Und das solange, bis die polnische Regierung tut, was das Gericht von ihr verlangt. Das klingt vielleicht ein wenig nach Erpressung, ist jedoch in Wahrheit das, was man in der Rechtswissenschaft eine „Beugestrafe“ nennt; eine Strafe also, die jemanden dazu zwingt, die Anordnungen des Gerichts zu befolgen. profil-Redakteurin Siobhán Geets hat in ihrem Kommentar genau diese Härte von Brüssel eingefordert.