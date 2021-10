Die EU befasst sich schon lange mit der Frage, wie Staaten, die ihre Demokratien abbauen, bestraft werden können. Mit der „nuklearen Option“, dem Verfahren nach Artikel 7, kann Ländern theoretisch sogar das Stimmrecht entzogen werden. In der Praxis kommt es dazu allerdings nicht, weil es dafür die Zustimmung aller anderen braucht – und Warschau und Budapest einander gegenseitig decken.

Deshalb hat sich die EU vergangenes Jahr auf den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus geeinigt. Damit kann Brüssel Mitgliedstaaten, die ihre Demokratie abbauen, den Geldhahn zudrehen. Die Länder, die für Sanktionen gegen Polen stimmen würden, werden immer mehr. Auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg scheint bereit, solche mitzutragen. Nur: Der Mechanismus ist noch immer nicht implementiert. Polen und Ungarn haben vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) dagegen geklagt – und die EU-Kommission will die Entscheidung abwarten, bevor sie das Werkzeug einsetzt. Geschehen wird das frühestens Ende des Jahres.

Dieses Zögern Brüssels lässt sich angesichts des Urteils des polnischen Verfassungsgerichts nicht mehr rechtfertigen. Mit seiner Entscheidung hat Warschau nicht nur gezeigt, was es von Europas höchstem Gericht hält (nicht viel), sondern gleichsam den ersten Schritt zum EU-Austritt gesetzt – auch wenn Polen überhaupt kein Interesse am „Polexit“ haben kann. Zuletzt erhielt Warschau jährlich 12 Milliarden Euro aus den Fördertöpfen der EU, und in kaum einem anderen Land ist die Zustimmung zur EU so hoch.

Nur: Wer sich nicht an die Regeln hält, ist schon mit einem Bein draußen. EU-Recht, so sehen es die Verträge vor, steht über nationalem Recht. Die gemeinsamen Verträge der EU sind der Kitt, der die Nationalstaaten zusammenhält. Sie regeln alles – vom Binnenmarkt über Menschenrechte bis hin zur Gewaltenteilung. Der EuGH ist die letzte Instanz, an seine Urteile müssen sich alle halten.