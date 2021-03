50 Jahre Frauenwahlrecht in der Schweiz: Gleiches Recht für alle?

Vor 50 Jahren wurde das allgemeine Frauenwahlrecht in der ganzen Schweiz gültig. Damit gehört das Land zu den Schlusslichtern in Europa. Nur Portugal (1974) und Liechtenstein (1984) waren noch später dran. Während anderswo auf der Welt vor allem Kriege und andere massive Verwerfungen zu politischen Fortschritten führten, gab es solche Zäsuren in der Schweiz nicht in diesem Ausmaß. Hinzu kam, dass in der Tradition der direkten Demokratie Volksabstimmungen zum Frauenwahlrecht abgehalten wurden, da es eine Änderung der Verfassung erforderte. 1959 wurden also die Schweizer Männer gefragt, ob Frauen wählen dürfen sollten, sie stimmten für "Nein".

Innerrhoden streikte

Frei nach Bruno Kreiskys Spruch "Bei der Todesstrafe und der Emanzipation der Frau darf man die Basis nicht fragen", hätte man hier wohl auch die Männer nicht fragen sollen. Es tat sich aber dann doch etwas: Im gleichen Jahr wurde im Kanton Neuenburg das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene eingeführt. In den Jahren danach nahm die feministische Bewegung in der Schweiz Fahrt auf und Frauen traten mit immer kämpferischen Protestaktionen in den Vordergrund. Am 1. März 1969 fand dann der Marsch auf Bern statt: Tausende Frauen und Männer demonstrierten vor dem Regierungssitz in Bern. Als die Schweiz 1965 der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten wollte, in der seit 1952 das Recht auf freie Wahlen verankert war, wurde die Frage der Gleichberechtigung der Frauen dringlich - eine internationale Blamage drohte. Bei der zweiten Volksabstimmung am 7. Februar 1971 sprachen sich schließlich zwei Drittel der Männer pro Frauenwahlrecht aus. Auf kantonaler Ebene dauerte es aber noch weitere 20 Jahre, bis es überall eingeführt wurde. Der Kanton Appenzell-Innerrhoden widersetzte sich bis Ende des Jahres 1990.