Äthiopien: Der Krieg kommt näher

* Zwei Journalisten recherchierten für diesen Text in Addis Abeba. Aus Sicherheitsgründen können ihre Namen nicht genannt werden.

Der Taxifahrer Bekele Gebre tut so, als wäre alles wie immer. Er hat seinen silbernen Toyota Corola am Straßenrand geparkt und sich einen Kaffee bestellt. An diesem Nachmittag Ende November liegt die Temperatur in Addis Abeba bei angenehmen 23 Grad, und Bekele zappt von einem Radiosender zum nächsten, während er auf einen Auftrag wartet. „Überall reden sie über die westlichen Medien und darüber, wie diese die Rebellen unterstützen“, sagt der 48-Jährige und deutet auf das Radio. „Früher mochte der Westen Abiy (Premier Abiy Ahmed, Anm.) noch, aber jetzt will man ihn loswerden – warum sonst sollten sie schreiben, dass die Rebellen kurz vor Addis stehen? Das ist eine totale Lüge! Sehen Sie nicht, wie sicher ich mich hier fühle?“

Im Stadtzentrum von Addis Abeba warten Menschen in langen Schlangen geduldig auf die klapprigen blau-weißen Kleinbusse, die sie durch den trägen Feierabendverkehr nach Hause bringen. Auf den Straßen mischt sich der Smog mit dem Geruch von Weihrauch, Kaffee und Bratfett, der sich von den kleinen Straßenkiosken ausbreitet. Bei Einbruch der Dunkelheit hört man die orthodoxen Priester, die ihre Abendgebete durch die Lautsprecher rufen, und von den Hügeln am Rand der Stadt schreien die Hyänen. Ein bisschen wirkt es in diesen Momenten, als hätten die Bewohner der Stadt kollektiv beschlossen, sich nichts anmerken zu lassen. So als hätte Bekele Gebre recht: Alles wie immer. Der Krieg ist weit weg. Und der Frieden nur eine Frage der Zeit.