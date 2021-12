Le Pen, Orbán, Meloni: Auch Rechtspopulisten haben Gefühle

So funktioniert eine Bewegung, deren Antrieb eine Emotion, und nicht so sehr eine politische Absicht ist.



Das macht den Rechtspopulismus allerdings um nichts weniger gefährlich. Nicht immer sabotieren dessen Protagonisten einander gegenseitig. Sind sie tatsächlich lange genug an der Regierung, machen sie sich auch daran, ihre Ideen umzusetzen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ist dafür ein Paradebeispiel.



Am Ende sind jedoch die Anforderungen, die Rechtspopulisten an ihre Anführer stellen, ein reales Hindernis. Marine Le Pen behielt recht, als sie 2011 gegenüber profil behauptete, sie sei nicht so leicht zu verteufeln wie ihr Vater. Doch genau das wird ihr jetzt möglicherweise zum Verhängnis.