Afghanistan: Das große Versagen

Trauben von Menschen klammern sich auf dem Flughafen in Kabul verzweifelt an den Rumpf und das Fahrwerk eines startenden Transportflugzeugs vom Typ Boeing C-17A der US Air Force, werden nach und nach durch die zunehmende Geschwindigkeit abgeschüttelt, doch nicht alle. Schließlich hebt die Maschine ab, und Sekunden später fangen Kameras ein, wie zwei Körper in die Tiefe stürzen. Diese schaurigen Bilder werden wiederkehren, wann immer von dem August-Wochenende die Rede sein wird, als die USA und ihre Verbündeten fluchtartig Afghanistan verließen und das Land an die Taliban fiel.

Beinahe 20 Jahre zuvor, am 11. September 2001, fielen in New York auch Menschen vom Himmel. Sie stürzten von den brennenden Türmen des World Trade Centers in den Tod, ehe die Gebäude in sich zusammenkrachten. So begann die lange Geschichte des Krieges in Afghanistan, die jetzt auf schmerzvolle, verstörende Art zu Ende gegangen ist.

Die USA und ihre Verbündeten, die NATO und auch neutrale Staaten wie Österreich haben zwei Jahrzehnte lang versucht, Afghanistan und die Welt von dem zu befreien, was der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 12. September, einen Tag nach den Terroranschlägen in New York und Washington, in der Resolution 1368 als „Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ bezeichnete.