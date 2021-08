Afghanistan: „Was geschieht, wenn sie hier einmarschieren?“

Mittlerweile stehen mehr als 200 von rund 400 Distrikten unter der Kontrolle der Taliban. Anfang August nahmen sie innerhalb von nur einer Woche fünf Provinzhauptstädte ein. Auch wichtige Grenzübergänge zum Iran und nach Pakistan konnten sich die Islamisten sichern. In den sozialen Medien feiern sie jede Eroberung, Bilder zeigen Kämpfer in Siegerposen und wehende Flaggen der Islamisten an bekannten Plätzen und Straßen.

Die Regeln der Taliban sind die alten: In den eroberten Gebieten dürfen Frauen nur in männlicher Begleitung aus dem Haus. Mancherorts ist Musik verboten, Männer dürfen sich nicht rasieren, Frauen nicht arbeiten. Einige dieser „Gepflogenheiten“ sind allerdings seit Jahren auch in konservativen Regionen des Landes präsent, die nicht von den Taliban kontrolliert werden.