Afghanistan: Die Taliban zeigen ihr Gesicht

profil: Wirtschaftliche Härten treffen laut UNO-Berichten vor allem Frauen, weil sie gemäß Ihren Gesetzen nicht mehr arbeiten dürfen.

Abdul Hakim Mujahid: Ich glaube nicht, dass Frauen davon sehr betroffen sind. Das ist Propaganda. 99 Prozent der Frauen haben früher auch nicht gearbeitet. Sie unterstützten ihre Ehemänner in der Landwirtschaft oder in Familienbetrieben. Das können sie auch heute noch.



profil: Früher arbeiteten Frauen etwa in der Verwaltung. Das dürfen sie heute nicht mehr.



Mujahid: Ja, aber bis letztes Jahr bekamen sie trotzdem noch ihre Gehälter ausbezahlt.



profil: Aber sie mussten ihren Arbeitsplatz verlassen.



Mujahid: Ja, in manchen Bereichen. Aber Sie werden sehen, wenn Normalität einkehrt, wenn der Krieg vorüber ist, werden Frauen alle Arbeiten machen können, für die sie physisch, kulturell und intellektuell geeignet sind.



Arbeiten, für die Frauen "physisch, kulturell und intellektuell geeignet" sind, fanden sich in Afghanistan während der Taliban-Herrschaft nur wenige. Auch heute formuliert Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid eine entscheidende Einschränkung, wenn er darüber spricht, dass Frauen im Berufsleben nicht diskriminiert würden: Frauen könnten Beschäftigun gen "auf Basis unserer Regeln" ausüben. Musliminnen wären nämlich, so der Fundamentalislamist, "glücklich, im Rahmen der Scharia (des islamischen Rechts, Anmerkung) zu leben".



Die Auslegung der Scharia hat sich in den vergangenen 20 Jahren in den Augen radikaler Islamisten wohl kaum geändert, und so ist die Hoffnung, Ansätze von Frauenrechten würden im neuen Emirat Einzug halten, trügerisch.



Auch die Brutalität, mit der die Taliban ihre absurd strengen Vorschriften durchsetzen, konnte Abdul Hakim Mujahid schon im Jahr 2000 - aus seiner Sicht schlüssig - erläutern.



profil: Weil Ihr Rechtssystem von Gott offenbart wurde, werden Sie auch in Zukunft öffentliche Erschießungen und Strafamputationen durchführen?



Mujahid: Unser allmächtiger Gott befiehlt uns, dass Strafen in der Öffentlichkeit vollzogen werden. Dies dient als Lektion für alle anderen. Wenn die Öffentlichkeit nicht von den Exekutionen erfährt, wird das Verbrechen weitergehen. Warum haben Sie denn im Westen ein solches Kriminalitätsproblem? Afghanistan ist der sicherste Platz der Welt. Und auch der Exekutierte ist mental und ideologisch zufriedengestellt.



profil: Wie bitte?



Mujahid: Doch. Er weiß, dass er durch die Exekution als Unschuldiger zu Gott, dem Allmächtigen, gelangen wird.



Was in unseren Augen unmenschlich ist, rechtfertigen Taliban als gottbefohlen.



Eine der großen, bangen Fragen lautet: Wird das neue Islamische Emirat Afghanistan wieder eine Herberge für islamistische Terroristen aus aller Herren Länder? Während ihrer ersten Phase der Herrschaft war das so. Osama Bin Laden, Anführer der Al Kaida, stand seit 1999 auf der FBI-Liste der meistgesuchten Verbrecher, und die US-Regierung unter Präsident Bill Clinton versuchte vergeblich, die Taliban zu seiner Auslieferung zu bewegen.



Auch damals stritten die Taliban ab, irgendetwas mit Terror oder dem internationalen Dschihad zu tun zu haben:



profil: Osama bin Laden lebt immer noch in Afghanistan. Es hieß kürzlich, er würde auch die Geiselnehmer auf Jolo (Anm.: Die islamistische Terrororganisation Abu Sajaf nahm damals ausländische Touristen auf der philippinischen Insel Jolo als Geiseln) finanzieren.



Mujahid: Unsere Regierung gestattet ihm nicht, mit Ausländern in Kontakt zu treten. Er führt ein normales Leben in Afghanistan, weil er im Rest der Welt nicht sicher ist. Das ist eine humanitäre Maßnahme.



Das Interview aus dem Jahr 2000 zeigt, wie die Taliban einerseits rhetorisch verschleiern, was sie vorhaben. Wie sie unter Berufung auf göttliches Gesetz Barbarei rechtfertigen. Und wie sie ganz simpel lügen.



Und doch ist nicht auszuschließen, dass die Taliban einzelne Regeln lockern, ohne die strikte Auslegung der Scharia zu mildern. Es heißt, dass Frauen anstatt der Burka-der Ganzkörperverschleierung-den Hijab-das islamische Kopftuch-tragen müssen. Viele Afghanen und Afghaninnen befolgen jetzt schon aus Angst vor Repressionen einige der alten Regeln. So haben Ladenbesitzer Plakate von Frauen rasch übermalt oder aus den Schaufenstern entfernt.



Abdul Hakim Mujahid war übrigens der Einzige in der Führungsriege der Taliban, der die Anschläge des 11. September 2001 auf New York und Washington öffentlich verurteilte. Er verließ die Taliban 2010 und arbeitete danach für die Regierung unter Hamid Karzai.



Auch das sollte niemanden täuschen: Abdul Hakim Mujahid war als Repräsentant der Taliban freundlich und umgänglich. Ebenso wie Zabihullah Mujahid heute. Bei der Pressekonferenz verabschiedete er sich mit den Worten: "Leider haben wir nicht genug Zeit, aber danke für Ihr Kommen! Schönen Tag!"