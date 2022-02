Afghanistan: In einem Land vor unserer Zeit

Von Emran Feroz

Fotos: Ilir Tsouko



Seit Tagen sucht Zafar Hashemi* jeden Morgen das Passamt in Kabul auf, um für sich und seine Familie neue Reisedokumente zu beantragen. Das Gedrängel vor dem Gebäude im Südwesten der afghanischen Hauptstadt ist stets dasselbe. Hunderte von Menschen stehen in der Schlange und haben nur ein Ziel: raus aus Afghanistan. Bereits vor der Machtübernahme durch die radikalislamistischen Taliban im August des vergangenen Jahres war ein neuer Pass eine teure Angelegenheit. 70 bis 100 Dollar zahlte man pro Person. Hinzu kam meist noch das Schmiergeld für die Beamten.



Seit Jahren inszenieren sich die Taliban als Feinde der Korruption, für die sie die mittlerweile gestürzte (oder besser gesagt: geflüchtete) Kabuler Regierung und ihre westlichen Verbündeten verantwortlich machten. In vielen Regionen des Landes gewannen sie auch deshalb an Zulauf, denn dass das vorherige Regime korrupt war, stand außer Frage. Doch im Kabuler Passamt hat sich seit der Rückkehr der Taliban wenig geändert. Die Korruption hat sogar zugenommen.



„Ein Verwandter zahlte vor einigen Tagen 600 Dollar für einen Pass. Andere mussten bis zu 1000 Dollar hinblättern. Das ist Wucher, vor allem in diesen Zeiten“, sagt Hashemi. Der Grund: Die Nachfrage ist groß, und die korrupten Beamten des vorherigen Regimes sitzen weiterhin in ihren Büros. Der neue Chef des Passamts ist zwar ein Talib, ein Mitglied der Taliban, er hat aber allem Anschein nach die Lage nicht im Griff. „Wir haben mehrere Mitarbeiter aufgrund von Korruptionsvorwürfen entlassen. Wer erwischt wird, hat mit harten Strafen zu rechnen“, behauptete er vor Kurzem im Interview mit einem afghanischen Fernsehsender. „Der ist entweder dumm und sieht nicht, was vor seiner Nase passiert – oder er verdient selbst an der Korruption mit“, meint Hashemi.

Doch Korruption ist unter dem wiedergeborenen Taliban-Regime wohl das kleinste Problem. Nach dem Abzug der internationalen Truppen nahmen die Extremisten, die bereits zuvor zahlreiche Regionen kontrollierten, das ganze Land ein. Letzte Widerstände in einigen wenigen Regionen wurden schnell niedergeschlagen. In propagandistischer Manier nahmen die Taliban den Flughafen ein, nachdem die letzten US-Soldaten abgezogen waren, und veranstalteten bald darauf Treffen und Konferenzen in jenen Kabuler Luxushotels, die sie einst mit Selbstmordattentätern heimgesucht hatten. Der alte Staatsapparat wurde abgeschafft, die weiße Taliban-Flagge gehisst.

*Namen aus Sicherheitsgründen geändert.