Ex-Abgeordnete aus Afghanistan: "Mein Herz ist gebrochen"

profil: Bald nach Ihrer Ankunft in Griechenland haben Sie zusammen mit Kolleginnen beschlossen, ein Exilparlament zu gründen. Sie halten Sitzungen ab, sprechen mit Politikern, Diplomaten, NGOs. Was hat Sie dazu bewegt?

Noorzai: Ich bin Mina’s List sehr dankbar, ohne sie wäre ich wohl noch in Kabul. Kaum hier angekommen, haben wir versucht, Kolleginnen aus dem Land zu holen. Die meisten sind nun hier in Griechenland. Wir treffen uns regelmäßig und überlegen, wie wir Frauen helfen können, die in Afghanistan bleiben mussten. Sie dürfen nicht mehr in die Schule oder an die Universität, viele konnten nicht an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Die Taliban haben sie zum Verstummen gebracht. Mit unserem Exilparlament wollen wir ein Netzwerk aufbauen. Wir erheben die Stimmen, damit die internationale Gemeinschaft unsere Anliegen hört: für die Frauen und Kinder Afghanistans. Wenn ich demnächst nach Kanada ziehe, will ich eine Stiftung aufbauen, um den Frauen zu helfen. Ihre Lage ist dramatisch.

Afghanistan war auch in den 20 Jahren vor der Rückkehr der Taliban ein gefährliches Terrain für Frauen. Nach dem Ende ihrer Herrschaft 2001 durften Mädchen zwar Schulen besuchen, und die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde in der Verfassung verankert. Frauen drängten in die Politik, sie wurden Polizistinnen und Soldatinnen, Journalistinnen und Richterinnen. Doch Frauen blieben unterdrückt. Die Rate an häuslicher Gewalt blieb hoch – und Zwangsehen eher die Regel als die Ausnahme.

Im afghanischen Parlament gab es eine Frauenquote: Im Jahr 2019 war der Anteil weiblicher Abgeordneter mit fast 30 Prozent höher als im US-Kongress (2019: 24 Prozent; österreichischer Nationalrat aktuell: 41,5).

Doch die Frauen waren den Schikanen ihrer männlichen Kollegen ausgesetzt, Zwischenrufe und Kommentare zu ihrem Aussehen an der Tagesordnung. Viele Parlamentarierinnen wurden bedroht, auf einige gab es Mordanschläge.

In der neuen Taliban-Regierung sitzen ausschließlich Männer. Frauen sind aus der Öffentlichkeit verschwunden, außer Haus dürfen sie nur verschleiert und in männlicher Begleitung. Mädchen sind von weiterbildenden Schulen ausgeschlossen, zahlreiche Frauen haben ihren Job verloren. Proteste dagegen haben die Taliban gewaltsam niedergeschlagen.