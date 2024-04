Nicolas Schmit: „Ich würde einiges anders machen als von der Leyen“

Nicolas Schmit ist ein klassischer Sozialdemokrat der alten Garde: Als Kommissar in Brüssel kämpfte der Luxemburger erfolgreich für Mindestlöhne und faire Arbeitsbedingungen, nun tritt er bei den EU-Wahlen als Spitzenkandidat für Europas Sozialdemokraten an. Als Chef der EU-Kommission würde er die Arbeitsweise der Behörde im Sinne von mehr Transparenz reformieren. Das Problem: Kaum jemand kennt den 70-Jährigen.

In einer Umfrage darüber, was die Menschen vor den EU-Wahlen beschäftigt, stehen Armut und soziale Ausgrenzung ganz oben. Das sind klassische sozialdemokratische Themen. Dennoch verlieren Europas Sozialdemokraten seit mehr als 20 Jahren bei Europawahlen kontinuierlich an Stimmen und liegen auch diesmal in Umfragen weit hinter der christlich-konservativen EVP. Wie erklären Sie sich das?

Schmit

Armut, Inflation und Kaufkraftverlust sind konkrete Anliegen, auf die wir klare Antworten geben müssen. Wir werden zeigen, dass wir diese Themen in unserer Wahlkampagne und auch in der Arbeit der EU-Kommission in den Vordergrund stellen. Unsere Themen sind der Kampf gegen Armut und soziale Exklusion sowie für gute Arbeitsplätze und faire Löhne. Weder die Konservativen und noch weniger die extreme Rechte stellen diese Themen in den Vordergrund. Sie sprechen von vagen Begriffen wie Leitkultur. Doch das bewegt die Menschen nicht. Was sie bewegt, ist ihr tägliches Leben.

Bei Ihrer Kür zum Spitzenkandidaten für die Europawahlen haben Sie gesagt, die beste Antwort auf die extreme Rechte sei die sozialdemokratische Vision. Was gehört sonst noch dazu?

Schmit

Neben der Stärkung des Sozialen geht es um den Kampf für die Demokratie in Europa, von innen wie von außen, denn die Demokratie ist bedroht. Die dritte Vision ist, dass wir die großen Veränderungen und Umwälzungen in Technologie und Klima nicht verpassen dürfen. Wenn wir aber von grüner Transition sprechen, dann kann das nicht ohne die soziale Dimension geschehen.

In der Klimapolitik arbeitet die EVP im Europäischen Parlament zunehmend mit europafeindlichen Kräften zusammen, etwa bei der Verwässerung des „Green Deal“. Nach den Wahlen könnten diese Kräfte auf 170 Mandate kommen. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft der traditionellen proeuropäischen Koalition aus Konservativen und Sozialdemokraten?