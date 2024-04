„Voice of Europe“: Russische Propagandaseite wieder online

Die Webseite voiceofeurope.com ist wieder online – samt ihrer Archive seit Juni 2023. Offenbar haben die Betreiber am 10. April die Server nach Kasachstan verlegt.

Der tschechische Geheimdienst hatte das von Moskau finanzierte Propaganda-Netzwerk Ende März ausgehoben. Auch Zahlungen an verschiedene europäische Politiker sollen geflossen sein.

Das Internetportal verbreitet in Europa russische Propaganda in mehreren Sprachen. Dahinter steht laut tschechischen Behörden der Oligarch Wiktor Medwedtschuk. Er wurde in der Ukraine wegen Hochverrats angeklagt und steht gemeinsam mit seiner Ehefrau auf der europäischen Sanktionsliste.