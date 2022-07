Armenien: Land in der Schusslinie

Verschieben Sie den Slider. Nikol Paschinjan 2021 als Premierminister - und 2018 bei den Protesten. Bilder: Artyom Geodakyan / Tass / picturedesk.com; Alexander Ryumin / Tass / picturedesk.com

Im Mai traf er sich mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen İlham Alijew bei EU-Ratspräsident Charles Michel in Brüssel, Mitte Juli trafen sich die Außenminister der beiden Staaten in Tiflis. Eineinhalb Jahre nach Beginn des jüngsten Krieges um die Region Bergkarabach soll der Grenzverlauf zwischen Armenien und Aserbaidschan geklärt werden. Für seine Kritikerinnen und Kritiker bedeuten die Verhandlungen einen Verrat an der Heimat. Sie befürchten, dass Paschinjan das umkämpfte Bergkarabach an Aserbaidschan „abtreten“ wird.

Hinter der Oper schrauben sich die sogenannten Kaskaden in den Himmel, ein Komplex aus Treppen und Springbrunnen. Ganz oben bricht das Bauwerk jäh ab, zwischen den letzten Stufen und der Endplattform klafft ein Loch, aus dem Metallstreben ragen. Jerewan ist eine Stadt der Gegensätze. Da ist die glitzernde Innenstadt mit ihrer lebendigen Kulturszene, den belebten Bars und gut gekleideten jungen Menschen. Und dann, nicht weit davon entfernt, die Außenbezirke mit ihren heruntergekommenen, würfelförmigen Blockbauten, den überirdisch verlaufenden Gasleitungen, die sich an den Hauseingängen zu Toren formen. Fast das gesamte Gas kommt aus Russland. Russische Firmen dominieren Energie- und Mobilfunk, auch die armenische Eisenbahn ist im Besitz Russlands. Je nach Gesichtspunkt ist Russland Schutzmacht oder unterdrückender Hemmfaktor. Offen aussprechen traut sich das hier niemand, nur in Zwischentönen klingt durch, wie sehr das Land unter der Last der russischen Abhängigkeit schnauft. „Armenien ist eine Geisel Russlands“, sagen manche hinter vorgehaltener Hand. In der Ferne, umwoben von Wolkenschwaden, ragt der Berg Ararat mehr als 5000 Meter in die Höhe. An seinem Fuße soll Noah mit seiner Arche angelegt haben. Für die Armenier ist der Vulkan Nationalsymbol – wenn er auch, weil auf türkischem Boden, seit der Grenzschließung 1993 unerreichbar ist.

Russischer Waffenstillstand

Auf der Aussichtsplattform fischt ein Mann in Lederjacke eine Packung Zigaretten aus der Hosentasche und steckt sich eine an. Er ist gesprächig, stellt sich auf Deutsch als Robert vor. Ein paar Schritte hinter ihm lehnt sein Freund Alen an einem Geländer. Ihm fehlt der rechte Arm, der Stumpf ist in Verband gewickelt. „Bergkarabach“, erklärt Robert für Alen, der weder Englisch noch Deutsch spricht. Alen ist erst 22 Jahre alt, den Arm hat er bei einem Drohnenangriff verloren. Er kämpfte im Herbst 2020 in Bergkarabach gegen Aserbaidschan. 44 Tage herrschte Krieg, Aserbaidschan konnte weit nach Bergkarabach vordringen und viele von den Armeniern gehaltene Gebiete zurückerobern.

Mit mischten Russland als Schutzmacht Armeniens und die Türkei aufseiten Aserbaidschans, das auch aus Israel Waffenlieferungen bekam. Der Krieg endete mit einer von Russland vermittelten Waffenruhe, die seither von russischen „Friedenstruppen“ gesichert wird. Dennoch kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen entlang der Grenze. Die Verantwortung für die Eskalation 2020 wird bis heute hin- und hergeschoben. Armenien habe provoziert, sagt Aserbaidschan; Aserbaidschan habe einen „Blitzkrieg“ gegen Armenien geführt, heißt es aus Jerewan.