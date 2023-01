Die neue israelische Regierung wird von vielen in Israel und im Ausland mit großer Sorge betrachtet, einige ihrer Mitglieder gelten als rechtsextrem, rassistisch, homophob. Gleichzeitig tragen Staaten wie Österreich oder Deutschland eine historische Verantwortung gegenüber dem Staat Israel. Wie planen Sie, Kritik an Handlungen dieser israelischen Regierung zu äußern?

Schallenberg

Die Regierungsbildung in Israel haben wir natürlich genau verfolgt. Israel ist für Österreich ein besonderer Partner, einerseits aufgrund unserer historischen Verantwortung, andererseits aufgrund der uns verbindenden Strategischen Partnerschaft. Diese Grundsätze gelten ganz unabhängig davon, welche Parteien gerade die israelische Regierung bilden und wer die Ministerämter bekleidet. In den engen und vertrauensvollen Beziehungen unserer Länder gibt es keine Themen, die wir in unseren Gesprächen aussparen. Auch nicht Differenzen wie die in der Frage des Baus von Siedlungen, die klar gegen das Völkerrecht verstoßen. Die sehr guten Beziehungen zu Israel erlauben es, Differenzen offen anzusprechen. Im direkten Kontakt, nicht mit dem Megaphon. Gerade das macht eine vertrauensvolle Beziehung aus. Grundsätzlich gilt, dass Israel als stabile und gefestigte Demokratie in einer von Spannungen geprägten Region einen besonderen Ruf genießt. Ich bin überzeugt, dass sich die neue israelische Regierung dieser Tatsache bewusst ist und diesen Ruf, dieses Alleinstellungsmerkmal als Demokratie, nicht aufs Spiel setzen würde.

Legen Sie an Israel dieselben Maßstäbe in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte an wie etwa im Fall Ungarns, Polens oder anderer befreundeter Staaten?

Schallenberg

Menschenrechte sind universell gültig, genau das macht ja ihren unverrückbaren Kern aus. Die Maßstäbe ihrer Einhaltung müssen folglich ebenso universelle Gültigkeit besitzen. Es darf keine Doppelstandards geben. Wir könnten es uns gar nicht leisten, hier mit zweierlei Maß zu messen. Das würde unserer eigenen Glaubwürdigkeit massiv schaden.

Konkret: Beurteilen Sie das Gesetzesvorhaben einer Justizreform der israelischen Regierung als besorgniserregend? Werden Sie sich öffentlich dazu äußern?

Schallenberg

Die Debatte in Israel habe ich verfolgt, die aktuellen Entwicklungen waren natürlich auch Thema meines Gesprächs mit meinem neuen israelischen Amtskollegen Eli Cohen in Davos. Klar ist: Ein gut funktionierendes System von „checks und balances“ ist das Rückgrat jeder Demokratie. Die angekündigten Pläne werfen Fragen zur Gewaltenteilung auf. Ich glaube nicht, dass das jenes Bild ist, das Israel vermitteln will.