Außenminister Schallenberg: „Ich sehe bei den Sanktionen keinen Grund für Zweifel“

profil: Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow? Sind Sie immer noch per Du mit ihm?

Schallenberg: Auf Englisch stellt sich die Frage des „Du“ nicht, aber ja, wir haben einander mit dem Vornamen angesprochen. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und gesprochen.

profil: Seit Kriegsbeginn nicht mehr?

Schallenberg: Wir hatten einmal schriftlichen Kontakt. Würden die Iran-Verhandlungen zu einem guten Abschluss kommen und gäbe es eine Versammlung auf Ministerebene, würden wir das als Gastgeberland ermöglichen. Es wäre wichtig, dass er auch zur UN-Generalversammlung kommt. Man muss immer reden, auch wenn man hundertprozentig anderer Meinung ist. Nicht reden hat noch nie geholfen. Ich bin sehr erstaunt, was ich teilweise von Lawrow gehört habe. Die antisemitischen Äußerungen sind abscheulich. Es wurden so viele rote Linien überschritten, dass eine Rückkehr zum Status quo ante für mich nicht mehr möglich ist.

profil: Also nicht mehr „Sergej“, sondern „Mister Lawrow“?

Schallenberg: Wie wir das mit der Anrede machen würden, ist eine andere Sache. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Internationale Strafgerichtshof dabei ist zu überprüfen, ob Russland Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Das ist das Schwerwiegendste überhaupt.

profil: Sie loben die Einigkeit der EU in der Krise. Am 25. September stehen allerdings in Italien Wahlen an, und wie es aussieht, könnte Giorgia Meloni von der Rechtsaußen-Partei Fratelli d’Italia Premierministerin Italiens werden. Europas Rechte haben schon lange gute Beziehungen zu Moskau. Ist es dann zu Ende mit der Geschlossenheit der EU?

Schallenberg: Das ist schwer zu sagen. Am Ende wird man sehen, wie sie im Rat agiert. Im Wahlkampf hat Meloni gesagt, dass schwere Zeiten auf uns zukommen und man den Gürtel enger schnallen muss. Italien ist ein NATO-Staat, ich glaube nicht, dass wir befürchten müssen, dass eine neue italienische Regierung über Nacht ihren Kurs ändert.

profil: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will, dass die EU generell das Einstimmigkeitsprinzip bei der Entscheidungsfindung fallen lässt, um Blockaden zu vermeiden. Wäre das nicht sinnvoll?

Schallenberg: Ich glaube, dass man sich überlegen kann, auf welche Bereiche man die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit ausdehnen kann. Aber sollen wir etwa neue Staaten in die EU aufnehmen, wenn drei von 27 Mitgliedern dagegen sind? Wie soll das dann funktionieren? Bei der Steuerpolitik hingegen könnte man vielleicht mit qualifizierter Mehrheit Beschlüsse fassen. Aber verklären wir nicht die Vergangenheit der EU. Es hat immer schon wildeste Diskussionen gegeben. Denken Sie an die „Politik des leeren Stuhls“ des damaligen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle, der sieben Monate lang jegliche Beschlüsse durch das Fernbleiben des französischen Vertreters verhinderte.