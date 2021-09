Autorin Khuê Phạm: „Merkel ist wie die Queen“

profil: Ihr eben erschienener erster Roman „Wo auch immer ihr seid“ dreht sich um das Thema Identität. Sie selbst sind in Deutschland geboren, ihre Eltern kommen aus Vietnam. Sie und viele andere haben den Begriff der Identität zum bestimmenden politischen Thema gemacht. Wie finden Sie denn diese Debatte?

Khuê Phạm: Ich finde sie manchmal sehr ermüdend. Ich habe vor fast zehn Jahren gemeinsam mit Alice Bota und Özlem Topçu bereits das Buch „Wir neuen Deutschen“ geschrieben, ausgelöst damals von Thilo Sarrazins Bestseller „Deutschland schafft sich ab“. Zu dieser Zeit ging es noch sehr stark um Muslime, die Sarrazins Meinung nach den Intelligenzquotienten in diesem Land senken würden, ungebildet seien und zu viele Kinder in die Welt setzten. Inzwischen ist der progressive Teil der deutschen Gesellschaft bei dem Thema um vieles weiter. Aber gleichzeitig gibt es auch immer wieder Rückschläge. Das hat ,glaube ich, damit zu tun, dass die Alternative für Deutschland (AfD) seit vier Jahren im Bundestag sitzt. Dadurch ist vieles wieder in Frage gestellt worden: Wer hierher gehört, wie über die Vergangenheit gesprochen wird.