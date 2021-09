„Keine Lobbyisten für die Grünen“

Während in Österreich in allen größeren Städten von Vorarlberg bis ins Burgenland demonstriert wird, lässt sich die Initiatorin der weltweiten Klimaproteste, die Schwedin Greta Thunberg, diesmal in Berlin blicken – zwei Tage vor der deutschen Bundestagswahl. Partei will sie dabei nicht ergreifen. In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ betonte die 18-Jährige, dass die Streikenden „keine Lobbyisten für die Grünen“ seien: „Die Grünen nehmen Klimaschutz vielleicht ernster als andere Parteien und wollen mehr, aber mit ihren Plänen wird das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen auch verfehlt.“ Entscheidend sei, so Thunberg, „dass die Menschen zur Wahl gehen und für die Option stimmen, die sie für die Beste halten – oder die am wenigsten schlechte“.