Boris Johnson: Kein König der Welt

In allen großen Königsdramen ist das Ende erbärmlich. Vom Rausch des Aufstiegs, von allen hochfliegenden Träumen und der Hoffnung auf eine lange und glorreiche Herrschaft bleibt am Ende: wenig bis nichts. Als Shakespeares Macbeth am Schluss um sich blickt, hat der Bürgerkrieg Land und Leute zerrissen, der nächste skrupellose Thronanwärter steht schon bereit. Uneinsichtig hält sich der alte König an der Illusion fest, dass er nicht abtreten muss.

Und stirbt dann doch.

Dieses bittere, wenn auch nur politische Schicksal ereilte am 7. Juli 2022 Großbritanniens gegenwärtigen Premierminister. Seine Minister waren am Mittwochabend in sein Büro in der Downing Street gepilgert – einer nach dem anderen – und hatten ihm die Gefolgschaft aufgekündigt. Störrisch hielt der 58-jährige Konservative an seinem Amt fest, obwohl sich bereits alle abgewandt hatten.