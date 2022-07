Boris Johnson weg! Uns bleibt immer noch die EURO

Sommer im Plattenbau

Seit Wochen will ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, ein Buch empfehlen, das ich vor einigen Wochen verschlungen haben – und das mich nicht mehr loslässt. “Nullerjahre” von Hendrik Bolz (Kiepenheuer & Witsch) ist vielleicht nicht die klassische Strandlektüre für den Adriaurlaub, sondern vielmehr ein Buch, das man immer wieder aufschlagen kann und muss, in das man sich Notizen schreib will, in das man Leseohren macht, in dem man ganze Sätze unterstreicht, bis man merkt, dass man gleich die ganze Seite, das ganze Kapitel unterstreichen will – vor allem, weil es vor Radikalität und Offenheit nur so strotzt. Zynischer Untertitel der Coming-of-Age-Geschichte: “Jugend in blühenden Landschaften”. Der deutsche Autor und Musiker Bolz, 33, schreibt vom Aufwachsen im nordöstlichsten Winkel Deutschlands. Genauer: In einem Plattenbauviertel in Stralsund an der Ostsee (“wo andere Menschen Urlaub machen”). Doch für den jugendlichen Bolz gehören Drogen, harter Alkohol, Neonazis, Böhse Onkelz, keine Perspektiven und resignierte Erwachsene zum Alltag. Die einen verlieren nach dem Mauerfall ihre Arbeit und leben in der ostdeutschen Tristesse, die anderen verlieren alles und ziehen weg. Bolz, der heute in Berlin lebt, skizziert in “Nullerjahre” nicht nur ein präzises Sittenbild der Nullerjahre in Ostdeutschland, er erklärt zudem, wie Parteien wie die rechte AfD überhaupt so erfolgreich werden konnten. Ein eindringliches Zeitdokument.