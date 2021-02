China in Zahlen: Wirtschaftswachstum trotz Corona

IMPFUNGEN GEGEN DAS CORONAVIRUS

Um einen Mangel an Impfdosen, der in der EU zum wachsenden Problem wird, muss China sich vorerst nicht sorgen. Die Volksrepublik hat ihre eigenen Impfstoffe entwickelt - und exportiert in großem Maß unter anderem nach Serbien, Brasilien und in die Türkei. Geimpft wird in China bereits seit Juni 2020. Im Gegensatz zu den meisten westlichen Ländern kommen Krankenhauspersonal und andere systemrelevante Personengruppen zuerst dran. Ältere und kranke Menschen müssen warten.