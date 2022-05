Johnny Depp und Amber Heard: Eine schreckliche Schwärze

Was bisher geschah, im schnellen Rücklauf: 2016 war die Ehe zwischen Depp und Heard nach nur einem Jahr Bestand geschieden worden. Heard hatte damals sieben Millionen Dollar von Depp erhalten; der Auflage, das Geld verschiedenen Charity-Organisationen zu spenden, ist sie bis jetzt nur zu einem Teil nachgekommen. 2018 veröffentlichte sie in der „Washington Post“ einen Gastkommentar, in dem sie, ohne Depps Namen zu nennen, schrieb, dass sie selbst während ihrer Ehe Opfer von Gewalt wurde und Männer, die den Ruhm und das Vermögen haben, noch immer einfach so davonkämen.

Die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“ bezeichnete daraufhin Depp in einer Schlagzeile als „Frauenverprügler“. Depp verlor in Folge seinen 22-Millionen-Euro Job bei Disney für den sechsten Teil von „Fluch der Karibik“ und musste auch seinen Part in dem Harry-Potter-Spinoff „Fantastische Tierwesen“ an Mads Mikkelsen abtreten. Endgültig am Boden lag er, als er seine Klage gegen das Murdoch-Blatt verlor, das ihn daraufhin offiziell als „Frauenverprügler“ bezeichnen durfte. Depp klagte Heard nach ihrem „Washington Post“-Kommentar auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz; Heard schritt zur Gegenklage in doppelter Höhe. Seit Mitte April bilden sich nun vor dem Gerichtsgebäude in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia immer schon vor Mitternacht kilometerlange Schlangen von nahezu ausnahmslos Frauen, die Depp „emotionale Unterstützung geben wollen“, wie eine gebürtige Peruanerin, die mit ihren beiden Alpakas Trufle und Teddy nahezu tagtäglich vor Ort ist, einer „Court TV“-Reporterin erklärte.

Trotz der neuen Sensibilität gegenüber Gewalt an Frauen im Zuge der #MeToo-Bewegung werden in diesem Verfahren, ungeachtet der jeweiligen Beweisführungen, auch alte Klischees auf beunruhigende Weise belebt. Sie lauten, vielfach variiert, ungefähr so: Heard, die ruhmgeile B-Schauspielerin, die sich mithilfe einer Beziehung zu einem Star der A-Liste „hochschlief“, versucht jetzt ihren ehemaligen Gönner, den vielleicht suchtkranken, aber doch noch immer sehr charmanten alten Knaben Johnny fertigzumachen. Depps Ankunft im Gerichtsgebäude wird verlässlich mit einem Fangekreische bedacht, als ob es sich um einen Red-Carpet-Auftritt vor einer Premiere handle. Und Depp, täglich in einem coolen neuen Anzug, quittiert den Jubel mit der Messias-Geste des Siegers.

Heard, die erst letzten Donnerstag erstmals und unter deutlich sichtbaren Krokodilstränen zu Wort kam, hatte zuvor zwei Wochen lang gelangweilt oder in Regungslosigkeit Johnny Depps Aussagen gelauscht und (als kleine histrionische Farbtupfer) oftmals seine Anzug-Outfits vom Vortag ident kopiert. Keine sehr klugen Schachzüge, um Sympathie zu sammeln, weder vor dem Millionenpublikum noch vor der siebenköpfigen Jury. Voyeurismus pur bediente ihr Team mit der Vorlage eines verwackelten Videomitschnitts, in dem Depp sich zum Frühstück eine halbe Flasche Rotwein in ein Glas goss und danach auf die Küchenschränke eindrosch.

„In seinem Blick sah ich damals nichts als eine schreckliche Schwärze“, kommentiert Heard mit bebenden Lippen einen anderen Vorfall, in dem Depp während eines Flugs volltrunken wie ein Wolf minutenlang zu heulen begann. Eine schreckliche Schwärze liefert auch der Einblick in das Leben dieser beiden Menschen während eines Prozesses, der noch geschätzte drei Wochen dauernd wird. Wir werden uns ein bisschen dafür schämen, aber trotzdem dranbleiben. Der Ausgang des Verfahrens steht schon jetzt fest: Es wird genau zwei Verlierer geben.