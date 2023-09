Julia Ebner: Taliban-Reise „zeigt Inkonsistenz der FPÖ-Rhetorik“

FPÖ-Vertreter haben den islamistischen Taliban in Afghanistan einen Besuch abgestattet. Wie passt das zusammen? Eigentlich bekämpfen die sich doch.

Ebner

Es ist zwar auf den ersten Blick verwunderlich, aber auf den zweiten gar nicht so sehr: Die Narrative von Rechtsextremen und Islamisten decken sich vielfach. Beide setzen auf eine Rückkehr in die gute, alte Welt. Es geht um die Rückkehr zur traditionellen Familie, also eine extreme Ausprägung von Konservativismus – das eint sie.

So wie auch Globalisierungskritik und Anti-Amerikanismus.

Ebner

Nicht nur das. Es fällt auf, dass sich Islamisten immer öfter rechten Verschwörungsmythen bedienen. Da gibt es islamistische Influencer, die von einem Great Reset reden, also von einer angeblichen Verschwörung der Eliten. Dieses Narrativ wird sonst vor allem von Rechtsextremen verbreitet. Und noch eine weitere Gemeinsamkeit gibt es: Ressentiments gegen Jüdinnen und Juden.

Sie haben sich mit beiden Szenen intensiv beschäftigt. Münden diese inhaltlichen Überschneidungen auch in eine Zusammenarbeit?

Ebner

In rechtsextremen Randgruppen gibt es oft eine Verherrlichung von Islamisten, da wird im Extremfall sogar der Begriff vom weißen Jihad verwendet. Was bei Jihadisten ein Kalifat ist, das ist bei Rechtsextremisten der weiße Ethnostaat. Die Utopien sind sich gar nicht so unterschiedlich. Die Identitären reden ja auch vom Ethnopluralismus. In Frankreich hat im Jahr 2015 ein Mitglied der Identitären zwei Jihadisten geholfen, die Waffen für eine antisemitische Geiselnahme aufzutreiben. Die Kooperation hat auch oft eine antisemitische Dimension.

Gibt es diese Kooperation auch in Österreich?

Ebner

Der rechtsextreme Verschwörungssender AUF1 aus Österreich, der gute Kontakte zur FPÖ pflegt, hat heuer den deutschen Islamismus-Influencer Yavuz Özoguz eingeladen, der dort etwa vor einem angeblichen Great Reset warnte.

Trotzdem steht die Reise im klaren Widerspruch zur islamfeindlichen Haltung der FPÖ.

Ebner