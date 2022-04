Das umstrittene profil-Interview mit dem russischen Botschafter

Guten Morgen!

Heute ist Ihre Meinung gefragt! Es ist in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, eine recht intensiv geführte Debatte darüber entbrannt, ob ein Interview, das Sie in der aktuellen profil-Ausgabe (Print und epaper) ab Seite 42 finden, in dieser Form hätte veröffentlicht werden sollen. Falls Sie es noch nicht gelesen haben, erkläre ich Ihnen hier alles, was Sie wissen müssen.

Es handelt sich um ein ausführliches Interview mit Dmitrij Ljubinskij, Russlands Botschafter in Österreich, das ich vergangenen Mittwoch in der russischen Botschaft geführt habe. Es ging darin logischerweise um den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt.

In diesem Gespräch legt Ljubinskij die russische Position dar, und die besteht zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aus wüsten Behauptungen: So sagt er, dass nicht etwa die russischen Streitkräfte für die Zerstörung der ukrainischen Krankenhäuser verantwortlich sein, sondern vielmehr die Ukrainer selbst Sprengsätze in ihren eigenen Krankenhäusern und Theatern platziert hätten.

Das ist ein abenteuerlicher Vorwurf. Und es ist nicht die einzige dreiste Verdrehung der Realität. Das Interview geriet so zu einem hitzigen Streitgespräch, in dem ich versucht habe, mit meinen Fragen und Gegenreden klarzumachen, wie unglaubhaft und abstrus derartige Aussagen seien.

Trotz der außergewöhnlichen Situation haben wir in der Chefredaktion entschieden, das Interview zu veröffentlichen. Nicht ohne von Anfang an darauf hinzuweisen, dass wir uns von den Aussagen des Botschafters distanzieren. Es sei seine „abstruse Sicht des Krieges“, heißt es im Vorspann.

Nachdem das Interview am Samstag online gestellt wurde, brach die Debatte los. ZiB2-Moderator Armin Wolf schrieb, er sei „wirklich unsicher“, er habe „selten (nie?) ein so verlogenes Interview gelesen“, und stellte die Frage: „Soll man ein Interview, das nur aus offensichtlichen Lügen besteht, drucken?“