Russischer Botschafter: „Das ist keine Frage der Wahrheit.“

Ljubinskij: Wie realistisch das ist? Also ich weiß nicht, wie realistisch überhaupt die ukrainische Militärführung und deren Planung sind. Jedenfalls wurden damals die beiden Volksrepubliken Lugansk und Donezk von Russland anerkannt, was die Lage völkerrechtlich gänzlich änderte. Was die russische Armee anschließend tat, entspricht der UN-Charta gemäß Artikel 51, der die Selbstverteidigung und Verteidigung von Verbündeten regelt.

profil: Das müsste der Internationale Gerichtshof entscheiden, der bereits vor zwei Wochen in einem ersten Urteil Russland aufgefordert hat, die militärischen Operationen in der Ukraine zu stoppen. Aber kommen wir zum Ziel, das Präsident Wladimir Putin für diesen Krieg genannt hat: die „Entnazifizierung“ der Ukraine. Im profil-Interview vor Kriegsbeginn haben Sie kein einziges Mal den Begriff „Nazis“ erwähnt oder über eine Notwendigkeit gesprochen, die Ukraine zu entnazifizieren. Zehn Tage später war das der Grund, mit 150.000 Soldaten einzumarschieren. Das klingt doch sehr nach einem Vorwand?

Ljubinskij: Wir haben acht Jahre lang – seit Beginn des Krieges im Donbass 2014 – ständig über Nazis gesprochen. In unserem letzten Gespräch konnten wir nicht über alles reden. Sie stellten die Fragen.

profil: Ihre Regierung verbietet es Medien in Russland, von einer „Invasion“ zu sprechen. Die Definition des Begriffs „Invasion“ lautet: das feindliche Einrücken von militärischen Einheiten in ein fremdes Gebiet. Was davon trifft im Fall der russischen Truppen in der Ukraine nicht zu?

Ljubinskij: Unsere militärische Operation ist ganz klar begründet: Dadurch, dass wir die beiden Volksrepubliken anerkannt haben, üben wir das Recht auf Verteidigung unserer Verbündeten aus.

profil: Niemand außer Russland hat diese selbst ernannten Volksrepubliken anerkannt. Völkerrechtlich bewirkt das gar nichts. Aber eine Invasion ist das, was Ihre Truppen machen, in jedem Fall.