Der Tänzer als Soldat

Auf die Frage nach dem Auslöser dafür, in den Kampf zu ziehen, folgt eine lange Antwort: „Von buchstäblich den ersten Tagen des Krieges an war ich stolz, Ukrainer zu sein! Ich bin im Leben immer meinem inneren Gefühl gefolgt. Ich weiß nicht, wie genau ich dazugekommen bin, ich habe für mich entschieden, dass ich nicht weglaufen, sondern bei meinen Leuten sein will. Und dann kam natürlich die Frage auf: Was kann ich tun? Der Beruf des Soldaten erfordert Mut, ich habe mich zum Sanitäter ausbilden lassen. Es tut weh, dass wir kämpfen müssen. Leider geht es nicht anders. Russland verhält sich barbarisch, sich nicht zu widersetzen, bedeutet, alle Grausamkeiten zu akzeptieren. Ich erinnere mich an diesen seltsamen Widerspruch, als ich in Irpen war: Minen und Granaten fliegen herum, gleichzeitig singen Vögel, blühen Bäume, alles ist an seinem Platz, nur wir Menschen sorgen für Zerstörung. Der Krieg lehrt uns auch viel, einander wahrzunehmen und den ganzen Bullshit aus dem Kopf zu verbannen, es ist unendlich bitter, dass der Preis dafür so hoch ist. Ich hoffe wirklich, dass das, was jetzt passiert, uns – die Menschheit, die Erde – nicht an die letzte Grenze führt, dass wir das alles noch stoppen können und überleben! Ich hoffe es, aber leider kann ich es nicht mehr glauben.“