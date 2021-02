Der wöchentliche Trump-Tweet

Vermutlich meint Trump mit seinem "Big week"-Tweet aber die sogenannten „Dreamer“, also diejenigen Migranten, die als Minderjährige illegal in die USA angereist sind und die von einem Obama-Dekret aus dem Jahr 2012 profitieren (ein weiterer Tweet lässt darauf schließen: „Congress, get ready to do your job - DACA!“). Unter dem kurz DACA genannten Programm erhielten die jungen Migranten bislang eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Trump will das Programm jetzt beenden. Eine große Woche, zumindest für Trump. Merke: Wahlkampf ist immer. 63.000 Likes.