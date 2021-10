Deutschland: Volle Fahrt – wohin?

Vergangene Woche konnte man dabei zusehen, wie mit Instagram Politik gemacht wird. In der Nacht auf Mittwoch, drei Tage nach der Wahl, luden die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner dasselbe Selfie auf ihre Social-Media-Accounts. Jeweils begleitet vom selben Satz: „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“



Auf dem Foto stehen sie eng beisammen, jeweils ein Co-Chef ihrer Partei an ihrer Seite, doch politisch liegen Meilen zwischen ihren Positionen. In Deutschland wird sondiert. Beziehungsweise: vorsondiert. Grüne und Liberale wissen, dass es ohne sie nicht gehen wird. Sie haben, ebenso wie die SPD, als einzige Parteien dazugewonnen und gelten jetzt als Königsmacher. Die wahrscheinlichste Koalitionsvariante ist jetzt eine „Ampel“ aus Grün, Rot und Gelb. Was das ungleiche Bündnis antreibt? Eine Abkehr vom „Status quo“ und das Positivimage, eine neue, fortschrittliche Wende zu wagen. So fordert die SPD etwa eine „Koalition auf Augenhöhe“ mit einem „Best-of“ aus allen Welten. Ein Überblick aus Schnittmengen und Hürden.