Deutschland nach der Wahl: Jetzt das Beste aus drei Welten, bitteschön!

Ein Wahlabend, bei dem der Sieger nicht sofort feststeht, ist ein Geschenk für die Demokratie, ein Segen für uns Medien und Zucker für Polit-Junkies. Ein großartiger Sonntagabend also, danke nach Berlin! Genießen wir also den Nervenkitzel mit Popcorn und Kichern über das Herumeiern der Parteiensprecher, die nicht wissen, ob sie lachen oder weinen sollen. Spätestens morgen jedoch, wenn das Endergebnis feststeht, beginnt der knifflige Teil, und der kann am Ende durchaus dröge werden, langwierig und – unbefriedigend.

Deutschland blühen verworrene Koalitionsverhandlungen an deren ein böses Erwachen droht: eine schwache Regierung. Das hat mehrere Gründe.

Da wären einmal die schwachen potenziellen Kanzlerkandidaten. Die einzige Kanzlerkandidatin wurde bereits von den Wählern ausgesiebt, aber auch Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU/CSU) lahmen bereits, ehe der Bundespräsident einen von beiden als Regierungschef ins Auge fassen kann. Laschet hat es geschafft, die Unionsparteien binnen weniger Monate runter ins tiefe Tal der Ex-Großparteien zu führen. Das Wahlergebnis rechtfertigte durchaus einen sanglosen Rücktritt, tatsächlich meldet der Verlierer unverdrossen seinen Kanzleranspruch an.