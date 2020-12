Die Fotos der Woche: Bulldozer, Lavastrom und Austernzucht

Männer tragen ihre Habseligkeiten in Taschen, als sie Tage nach dem Hurrikan Iota, nach Haulover zurückkehren, einer Gemeinde 41 km südlich von Bilwi in der autonomen Region Nordkaribik in Nicaragua. Die Hurrikane Eta und Iota, die Nicaragua getroffen haben, haben mindestens 200 Tote und Vermisste hinterlassen.