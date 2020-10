Die Fotos der Woche: Corona weltweit, US-Wahl, zweiköpfige Schlange

Dieses Handout-Foto, das mit freundlicher Genehmigung von Jonathan Mays vom Fish and Wildlife Research Institute (FWC) zur Verfügung gestellt wurde, zeigt eine zweiköpfige südliche schwarze Rennschlange. "Kay Rogers und seine Familie haben kürzlich in einer Residenz in Palm Harbor eine seltene zweiköpfige südliche schwarze Rennschlange gefunden“, erklärte die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) in einem Facebook-Beitrag. Wahrscheinlich hätte sie in freier Wildbahn nicht mehr lange überlebt. "Es ist unwahrscheinlich, dass zweiköpfige Schlangen in freier Wildbahn überleben, da die beiden Gehirne unterschiedliche Entscheidungen treffen, die die Fähigkeit hemmen, Raubtiere zu füttern oder ihnen zu entkommen", schrieb das Forschungsinstitut.