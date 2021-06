profil: Wer gewinnt was in dieser Allianz?

Adar: Dafür muss man einige Jahre zurückblicken, als die AKP noch eine Koalition mit der Gülen-Bewegung bildete. Diese Koalition kam 2013 zu einem Ende. Um seine Macht aufrechtzuerhalten, ist Erdogan ein Bündnis mit einer ultra-nationalistischen Partei eingegangen. Die MHP gewinnt dadurch vor allem Posten in der Bürokratie, aber auch Einfluss im Sicherheitsapparat. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die MHP das Sagen in der Koalition hat. Sie wird von sechs bis sieben Prozent gewählt. Ohne Erdogan hätten sie keine Chance, zu regieren.

profil: Peker hat über eine Reihe von hochrangigen Politikern ausgepackt – außer über Erdogan selbst. Wie gefährlich kann dieser Mann in Dubai dem Präsidenten noch werden?

Adar: Ich sehe das anders. Erdogan steht im Zentrum der Vorwürfe – und das von Anfang an. Dazu muss man wissen, dass das politische System in der Türkei stark auf seine Person zugespitzt ist. Das korrupte System, das die AKP etabliert hat, kann nicht ohne Mitwissen Erdogans aufrechterhalten werden. Peker verhält sich dem Präsidenten gegenüber zurückhaltend. Gleichzeitig hat er angekündigt, dass es zu einer Art Vier-Augen-Gespräch kommen wird.

profil: Was will Peker? Rache?

Adar: Wenn wir seinem Narrativ folgen, dann Ja. In den Videos erzählt er, dass er darüber verärgert ist, wie die türkische Polizei seine Familie behandelt hat. Aufgrund der Ermittlungen gegen Ihn gab es eine Razzia auf seinem Anwesen in Istanbul. Für Pekers Vorgehen gibt es aber noch einen weiteren Grund: Offenbar wurde er aus dem korrupten System, das er in seinen Videos beschreibt, ausgeschlossen.

profil: Peker hat also Privilegien verloren. Können die türkischen Behörden jemanden wie Peker zum Schweigen bringen? Wie viele YouTube-Videos wird er noch ins Internet stellen?

Adar: All diese Vorwürfe kommen von einem Insider. Das macht sie am Ende auch so interessant. Bisher haben die türkischen Behörden nicht versucht, die Videos auf YouTube zu löschen. Die Strategie der Regierung ist es, Peker zu ignorieren oder ihn als Agent der US-amerikanischen und israelischen Geheimdiensten darzustellen. Ich weiß nicht, wie viele Videos noch kommen werden. Aber Peker scheint entschlossen zu sein.