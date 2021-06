Ein Mafioso aus der Türkei packt aus

Den Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım bezeichnet Peker als „Drogenhändler“, und erzählt freimütig, wie er Kokain von Kolumbien über Panama in die Türkei geschmuggelt haben soll. Yıldırım Senior gilt als einer der engsten Vertrauten Erdogans. Jetzt wartet eine ganze Nation wie gebannt auf das Serienfinale: Was hat Peker noch in der Schublade?

Bisher wurden die „Peker Tapes“ vor allem als eine Türkei-interne Geschichte gesehen. Doch die Mafia-Affäre hat auch in Deutschland eine Diskussion losgetreten. Denn so manche Namen, die Peker enthüllt, haben Beziehungen in die Diaspora.

Der Blumenkranz im Café Göktürk in der Märzstraße ist nicht die einzige Spur, die von den „Peker Tapes“ nach Österreich führt. In Video Nummer Neun belastet Peker einen Mann namens Metin Külünk, einen Erdogan-Vertrauten, der die AKP-Lobbyorganisation „Union Internationaler Demokraten“ (UID) mitaufgebaut hat. Der Verein war bis 2018 unter dem Kürzel UETD bekannt und hat einen Ableger in Österreich. Doch dazu später und vorerst zurück zu Peker. Wer ist dieser Mann?