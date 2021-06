Reform-Islam: Warum liberale Muslime in Europa mit Polizeischutz leben

Einer der Unterzeichner ist Ahmad Mansour. Der israelisch-arabische Psychologe ist seit einigen Jahren in Berlin in der Deradikalisierung tätig. Die Verführung durch den politischen Islam hat er am eigenen Leib erfahren. Da war er 13 Jahre alt, lebte in einem arabischen Dorf bei Tel Aviv und hatte Teenager-Sorgen. Ein freundlicher Mann nahm sich seiner an. Zuerst ging es nur um Koran und Beten, bald um mehr; um den Kampf gegen Israel und für die Palästinenser. Das Studium an der Tel-Aviv-Universität habe ihn vor dem Abdriften in den Dschihadismus gerettet. In der Arbeit mit radikalisierten Jugendlichen erkenne er Salafisten auf den ersten Blick, doch wer sich in Strukturen des politischen Islam bewege, sei nur an seiner Ideologie zu erkennen. "In Europa versucht der politische Islam die Demokratie mit demokratischen Mitteln zu unterwandern. Er verengt Grundprinzipien des Staates, schafft Parallelgesellschaften, schüchtert Kritiker ein und diffamiert sie als Rassisten", sagt Mansour. Die Muslimbrüder in Deutschland seien stark im akademischen Milieu und Politiker oft "sehr naiv".