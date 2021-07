Es geht heiß her: Temperaturrekorde überall auf der Welt

Für Schlagzeilen sorgte diese Woche eine Hitzewelle in Kanada. Doch auch in Europa folgt ein Hitzerekord dem anderen. Außergewöhnliche Wetterphänomene und extrem heiße Temperaturen nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Letztere sind mittlerweile die Hauptursache für wetterbedingte Todesfälle in Europa und Asien.