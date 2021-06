Hitzefrei: Der Einfluss der Jahreszeiten auf Covid-19

Seit Wochen wird gerätselt, weshalb die Corona-Infektionszahlen so plötzlich und rapide sanken – und zwar fast quer durch Europa. Eine neue Studie eines britisch-dänischen Forscherteams ging dem Einfluss saisonaler Effekte auf den Reproduktionsfaktor R nach, der angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Schnitt ansteckt. Die Arbeit, eine noch nicht begutachtete Vorabveröffentlichung, konzentriert sich freilich nicht auf die Mechanismen, die ursächlich für saisonale Schwankungen sind, sondern berechnet anhand mathematischer Modelle das Ausmaß des saisonalen Effekts – und somit die Unterschiede in Bezug auf das Infektionsgeschehen zwischen Sommer und Winter. Zudem vergleichen die Wissenschafter die Bedeutung der Saisonalität mit anderen Faktoren, die sich auf die Virusverbreitung auswirken, darunter etwa Schulschließungen oder Versammlungsverbote. In das Modell flossen Daten aus 143 europäischen Regionen gemäßigten Klimas ein.