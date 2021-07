EU-Sonderbeauftragter: „Der Westbalkan ist nicht unser Hinterhof“

Lajčák: Damals, als die EU-Regierungschefs dieses Versprechen gegeben haben, hätten Sie wohl selbst nicht gedacht, dass von sechs erst zwei Verhandlungen führen, zwei auf grünes Licht warten und zwei noch nicht einmal einen Status als Beitrittskandidat haben. Es ist klar, dass der Prozess nachgelassen hat. Und warum? Auf Seiten der EU waren wir mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, die niemand erwartet hätte: Finanzkrise, Migrationskrise, jetzt Covid. Wir haben mehr nach innen als nach außen geschaut. Aber die EU will die Erweiterung immer noch. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im September 2020 klargemacht, dass die Zukunft der Region in der Union liegt. Jetzt kann es keine Abkürzungen und keine Alternativen zu Reformen geben. Nur durch Reformen kann der Westbalkan einen Beitrag zur EU leisten und sie am Ende stärker machen.

profil: Ein Gedankenspiel. Wo wird die Region in 10 Jahren stehen, wenn die EU weiter auf der Bremse steht und mit sich selbst beschäftigt ist?

Lajčák: Letztes Jahr hat keiner der sechs Partner auf dem Westbalkan die verdiente Anerkennung von Seiten der Mitgliedsstaaten der EU für Fortschritte auf dem Weg in die Union erhalten. Das ist nicht gut. So verlieren wir Zeit. Ich wünsche mir, dass die Region in 10 Jahren bereits in der Union ist, oder zumindest kurz davor ist und bereits an die Türe klopft. Ich wünsche mir signifikanten Fortschritt. Es gibt keinen Umweg, um dorthin zu gelangen. Die Reformen zählen. Aber auch, dass Kosovo und Serbien ihre Beziehungen normalisieren. Denn der Konflikt hat das Potenzial, die gesamte Region zu blockieren.

profil: Der Westbalkan wird oft als geopolitische Bühne bezeichnet, auf der die Türkei, Russland und China mehr und mehr Einfluss gewinnen. Beispiele, was da konkret passiert, werden meist ausgelassen. Haben Sie welche?

Lajčák: Der Westbalkan ist eine Region, die sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch interessant ist. Es ist normal, dass andere Player interessiert sind, dort Präsenz zu zeigen. Wir als EU besitzen den Westbalkan ja nicht. Aber unser Angebot ist einzigartig. Wir sind der größte Investor und Handlungspartner. Wir verleihen die höchsten Darlehen und Förderungen. Wir investieren Millionen Euro in Infrastrukturprojekte – von Schnellstraßen und Zugstrecken bis zu digitalen und grünen Zukunftsprojekten, sowie die Stärkung der öffentlichen Administration. Kein anderer Partner macht das.