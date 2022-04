Falsche Freunde: Warum hielt Deutschland einen Berater der Ukraine fest?

Als Giorgi Kalandadze am 19. Dezember des vergangenen Jahres von Berlin zurück nach Kiew fliegen will, wartet am Flughafen eine unangenehme Überraschung auf ihn. Bei der Passkontrolle nimmt die Bundespolizei den militärischen Berater der ukrainischen Regierung fest, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Bereits im Jahr 2015 hatten die georgischen Behörden bei Interpol um internationale Fahndung („Red Notice“) nach Kalandadze, einem gebürtigen Georgier, ersucht, allerdings ohne Erfolg. Die internationale Polizeibehörde lehnte das Fahndungsersuchen ab, da es als „insgesamt von überwiegend politischer Natur“ einzustufen sei.

In Deutschland sah man das offenbar anders. Berlin gab dem Ersuchen aus Georgien statt und schrieb Kalandadze bundesweit zur Fahndung aus. Und so kam es, dass Giorgi Kalandadze mehr als zwei Monate, bis kurz nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine, in Berlin festsaß.



Für die Ukraine war es höchste Zeit, dass er zurückkommt: Als ehemals hochrangiger Offizier mit Kriegserfahrung und Experte für den Guerilla-Kampf ist Kalandadze ein wichtiger Berater des ukrainischen Innen- sowie des Verteidigungsministeriums.



Doch von Anfang an.

Die Verhaftung

Georgi Kalandadze, geboren 1980 in der georgischen Hauptstadt Tiflis, hat schon in zwei Kriegen gegen die russische Armee gekämpft. Als Putin seine Truppen 2008 in Georgien einmarschieren ließ, war er Kommandant einer Infanteriebrigade, später wurde er Generalstabschef seines Landes.



2014 kämpfte Kalandadze im Donbass aufseiten der ukrainischen Armee und half bei der Ausbildung von Soldaten. Seither berät er die ukrainische Regierung, auch beim Aufbau der Nationalgarde half er mit. Wegen „herausragender Verdienste um die Ukraine“ verlieh ihm Präsident Wolodymyr Selenskyj 2019 die Staatsbürgerschaft. Kalandadze zog mit seiner Familie nach Kiew. In seiner alten Heimat war er nicht mehr gern gesehen.



Für Kalandadze wird es in Georgien ab 2012 ungemütlich. Im Oktober desselben Jahres kommt es in Tiflis zu einem Machtwechsel, Präsident Michail Saakaschwili und seine Partei „Vereinte Nationale Bewegung“ müssen der bisherigen Oppositionspartei „Georgischer Traum“ weichen. Die neue Regierung gilt als russlandfreundlich – immerhin ist sie mit dem Ziel angetreten, die schwierigen Beziehungen mit Moskau zu normalisieren.



Als eine seiner letzten Amtshandlungen macht Saakaschwili Kalandadze zum Generalstabschef Georgiens, doch das hält nicht lange. Wenige Wochen später wird Kalandadze wegen Amtsmissbrauchs sowie der Misshandlung mehrerer Soldaten festgenommen.



Warnungen aus dem Westen kommen schon damals. Die Verfahren gegen Kalandadze und andere Vertraute Saakaschwilis könnten „politisch motiviert“ sein, sagt der damalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Kalandadze kommt mit dem Schrecken davon – vorerst. Ein Gericht in Tiflis glaubt den Belastungszeugen nicht, Kalandadze kommt frei.



Doch schon 2015 – Kalandadze lebt bereits in der Ukraine – erhebt Georgien weitere schwere Vorwürfe. Jetzt wird er beschuldigt, im Sommer 2012 in Tiflis gemeinsam mit dem damaligen Verteidigungsminister und zwei weiteren hochrangigen Militärs einen Terrorverdächtigen gefoltert zu haben. Die georgischen Behörden wollen, dass Interpol Kalandadze zur weltweiten Fahndung ausschreibt. Weil die internationale Polizeibehörde das aus Sorge wegen vermuteter politischer Motive ablehnt, versucht es Tiflis offenbar bilateral – mit Erfolg, zumindest in Deutschland. Im Jahr 2017 schreibt das Bundeskriminalamt in Berlin Kalandadze, mittlerweile ukrainischer Staatsbürger, zur Fahndung aus.



Dafür musste die Bundesregierung (damals unter Bundeskanzlerin Angela Merkel) grünes Licht geben, auch das Bundesamt für Justiz und das Auswärtige Amt waren in den Fall involviert. profil liegt ein E-Mail von Anfang März 2017 vor. Darin schreibt das Bundesjustizamt an das Bundeskriminalamt, dass „gegen eine Ausschreibung zur Festnahme im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt KEINE Bedenken“ vorlägen (Hervorhebung im Original).