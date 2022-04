Karl Nehammer: Der Weg war das Ziel

Für seinen Gast aus Österreich nahm sich Putin etwas mehr als eine Stunde Zeit. Berücksichtigt man die Übersetzungen und Putins Neigung zu langen Vorträgen, dürfte die Netto-Redezeit des Kanzlers beschränkt gewesen sein. Gemeinsames Foto gab es keines, auch keinen Handschlag. Einen russischen PCR-Test hatte Nehammer verweigert. Insgesamt sei die Begegnung „sehr direkt, offen und hart“ und „kein Freundschaftsbesuch“ gewesen, so Nehammer. Er habe „die schweren Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen“, und „dass all jene, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen“ seien. Putin habe die Kriegsverbrechen, sagt Nehammer, als westliche Inszenierung dargestellt und sei überhaupt „massiv in der Kriegslogik angekommen“. Generell, meinte der Bundeskanzler, habe er „keine positiven Eindrücke“ gewonnen.



Die österreichische Neutralität war bei dem Treffen kein Thema, die Gasimporte „am Rande“, wie das Kanzleramt gegenüber profil angibt. Zum einen habe Nehammer gegenüber Putin bestätigt, dass sich aus österreichischer Sicht an den Zahlungsmodalitäten für russisches Gas nichts ändere, die OMV also weiterhin in Euro bezahle; zum anderen habe der Kanzler festgehalten, dass Österreich die EU-Sanktionen gegen Russland nie umgehen werde.



Die „Süddeutsche Zeitung“ nannte Nehammers Initiative „sehr löblich und doch vor allem sehr naiv“. Die „Welt“ kommentierte launig: „Ein österreichisches Sprichwort lautet: ,Nutzt’s nix, schad’s nix.‘“



In den EU-Staaten übte man sich in Zurückhaltung. Aktiv wurden nur die Deutschen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte nach Nehammers Treffen, er unterstütze „jegliche diplomatischen Bemühungen“. Aus Brüssel war wenig zu hören. Nehammer betonte mehrfach, die Reise mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel „abgesprochen“ zu haben. Tatsächlich hatte der Kanzler die EU-Spitzen über seinen Plan lediglich informiert.

Die befürchtete propagandistische Ausschlachtung des Besuchs durch russische Medien blieb aus. Auf dem englischsprachigen Portal „pravda.ru“ war zu lesen, Nehammer sei nicht wegen der Ukraine in Moskau gewesen, sondern aus Sorge um die Versorgung Österreichs mit russischem Gas. Das offizielle Moskau nahm Nehammers Besuch nicht übermäßig ernst: „Das Treffen war nach Maßstäben der letzten Zeit nicht sonderlich lang“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.



Die Initiative zum Moskau-Besuch war vom Kanzlerbüro ausgegangen. Erste Pläne gab es wohl schon Ende März. Laut „Kurier“ soll Nehammer Kanzler Scholz bei seinem Berlin-Besuch am 31. März in den Plan eingeweiht haben. Und auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll bereits vor Nehammers Besuch in Kiew informiert gewesen sein. Allerdings dürfte die Begeisterung begrenzt gewesen sein. In Kiew hält man Besuche in Moskau angesichts der brutalen Eskalation der russischen Angriffe im Osten der Ukraine für sinnlos.



Das Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer geht Nehammer sichtlich nahe. „Der Mensch“ sei „dem Menschen ein Wolf“, sagte er in Kiew. Trotz der Ergebnislosigkeit des Besuchs war Nehammer keineswegs frustriert. Gewissermaßen war schon der Weg nach Moskau sein Ziel. Ein bloßes Telefonat könne ein persönliches Treffen nicht ersetzen, so der Kanzler. „Trotz des Irrsinns“ müsse es einen Raum für Gespräche geben. Er wollte Putin „in die Augen sehen“, wenn er ihn mit dem Vorwurf der Kriegsverbrechen konfrontiere.



Den Vorwurf, sein Moskau-Besuch habe auch eine Marketing-Facette, muss sich Nehammer dennoch gefallen lassen. Denn einer seiner wenigen Begleiter war Kai Diekmann, 57, Ex-Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, nunmehr PR-Berater und Miteigentümer der Berliner Kommunikationsagentur „StoryMachine“ (Slogan: „We power your Message“). Schon in Kiew war er dabei gewesen.



Aus dem Kanzleramt heißt es, Diekmanns Unternehmen habe ein „Vertragsverhältnis“ mit der ÖVP und dem Parlamentsklub, allerdings nicht mit dem Kanzleramt. Er verfüge über viel „Erfahrung und Expertise“ in Russland und der Ukraine und habe Wladimir Putin schon mehrfach getroffen. Daher sei er „in der Vorbereitung für diesen Termin eine große Unterstützung“ gewesen.



Von den Grundprinzipien der PR-Branche hält Diekmann offenbar wenig. Berater sollten sich eher nicht in den Vordergrund drängen und nicht selbst zum Gegenstand der Berichterstattung werden. Doch Diekmann postete Fotos aus der Ukraine, die ihn mit Nehammer und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zeigten.