Fotogeschichte: Das Internet lacht über Blockade im Suezkanal

Der japanische Eigentümer des im Suezkanal seit Tagen feststeckenden Frachters hofft, das Schiff an diesem Wochenende freizubekommen. Laut Shoei Kisen, einem Sprecher des Unternehmens, soll "Ever Given" am Wochenende wieder flott gemacht werden, zuletzt gab es aber auch Warnungen, es könnte Wochen dauern.

Der Suezkanal ist eine der verkehrsreichsten Schifffahrtsrouten der Welt. Mehr als 200 Schiffe, beladen mit Öl und Gütern, die in Ländern aus aller Welt ankommen wollen, stecken im Kanal fest. Die wirtschaftlichen Folgen spitzen sich mit jeder Stunde zu: Lieferausfälle, logistische Probleme und in weiterer Folge kurzzeitig steigende Ölpreise.

Europas größter Versicherer Allianz geht in einer Studie davon aus, dass eine anhaltende Blockade des Suezkanals jede Woche 5 bis 8,5 Milliarden Euro kosten würde.