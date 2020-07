Fotos der Woche: Corona-Proteste in Rom, Überschwemmungen in Japan

Ein Schüler der Leap of Dance Academy, Olamide Olawale, tanzt in der Okelola-Straße in Ajangbadi, Lagos. Die Leap of Dance Academy ist eine Ballettschule in einem Armenviertel der weitläufigen Megastadt Lagos und zielt darauf ab, benachteiligten Kindern in Afrikas bevölkerungsreichster Nation klassischen Tanz näher zu bringen.