Fünf Tote bei drittem Anschlag in Israel - Attentäter erschossen

Der israelische Oppositionsführer Benjamin Netanyahu schrieb am Dienstag bei Twitter, es sei "ein trauriger und schwerer Abend". Israel befinde sich "auf der Höhe einer gefährlichen Terrorwelle, wie wir sie seit Jahren nicht mehr erlebt haben". Er forderte ein entschlossenes Vorgehen, "um den Bürgern Israels Ruhe und Sicherheit zurückzubringen".

Abbas verurteilte die Angriffe am Dienstag. "Die Tötung von palästinensischen und israelischen Zivilisten wird nur zu einer weiteren Verschlechterung der Lage führen", sagte Abbas laut einer am Abend von der Nachrichtenagentur Wafa verbreiteten Erklärung. Stattdessen brauche es "umfassenden und gerechten Frieden".

Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Die radikalislamische Hamas äußerte jedoch Verständnis: "Diese Operation ist eine natürliche Antwort auf die Verbrechen der Besatzung gegen die Rechte unseres Volkes und unseres Landes und unserer heiligen Stätten", hieß es in einer Erklärung. Im Westjordanland und Gazastreifen sowie im Libanon kam es nach dem Anschlag in Bnei Brak zu spontanen Freudenfeiern von Palästinensern.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich "zutiefst entsetzt von einem weiteren verabscheuungswürdigen Anschlag" in Israel innerhalb weniger Tage. "Wir stehen an der Seite von Israel in diesen dunklen Stunden der Verteidigung seiner Sicherheit, die für uns nicht verhandelbar ist", schrieb Nehammer auf "Twitter".

Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigte sich "zutiefst entsetzt" über "einen weiteren abscheulichen Terroranschlag" in Israel innerhalb weniger Tage. "Österreich steht fest an der Seite Israels", erklärte Schallenberg am Abend im Kurznachrichtendienst Twitter. Auch der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell, verurteilte die Tat im Namen der Europäischen Union. "Wir stehen an der Seite Israels in dieser schwierigen Zeit", hieß es in einer Stellungnahme.