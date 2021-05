Israel-Palästina: Warum der Nahostkonflikt so festgefahren ist

Doch in den vergangenen Tagen verbreitete sich in Israel erstmals echte Panik vor Pogromen. Vor allem in Städten, in denen jüdische und arabische Nachbarn nebeneinander leben, kam es zu Straßenschlachten. Friedliche Proteste von israelischen Arabern gegen das Gaza-Bombardement schlugen in Gewalt um. Gezielt provoziert wird von antiarabischen Gruppen wie "Lehava" oder "La Famiglia" und rechtsextremen israelischen Siedlern. In Bat Jam wurde ein Araber aus seinem Auto gezerrt und krankenhausreif geprügelt; in Lod kam es zu Straßenschlachten, ein jüdischer Mann wurde auf dem Weg zur Synagoge mit einem Messer angegriffen, eine schwangere arabische Frau erlitt Kopfwunden; in Akko wurde das jüdische Restaurant Uri Buri in Brand gesetzt; in Kfar Kassem gingen Polizeiautos in Flammen auf; in Tiberias attackierten Männer mit israelischen Fahnen ein Auto. Zuletzt warnte Israels Präsident Reuven Rivlin vor einem Bürgerkrieg.



Die Situation ist völlig verfahren, nicht einmal ein Waffenstillstand ist in Sicht. Israels Verteidigungsminister Benny Gantz sagt, es werde so lange gekämpft, bis "totale Ruhe" herrsche. Davon kann derzeit keine Rede sein.



Die Logik der Hardliner auf beiden Seiten dreht die Spirale der Gewalt immer weiter - und die Gewaltbereitschaft dringt immer tiefer in die israelisch-palästinensische Gesellschaft ein.