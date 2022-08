Heidi Tagliavini: „Weit entfernt von einem Ende des Krieges“

profil: Russland führt seit einem halben Jahr einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie kann dieser enden?

Tagliavini: Ich kann mir drei Situationen vorstellen, in denen ein Krieg enden kann: die Kapitulation einer Seite, wie wir das in den beiden Weltkriegen erlebt haben; die Einsicht der Parteien, dass Verhandlungen etwas bringen – das ist meiner Ansicht nach gegenwärtig nicht gegeben. Die dritte Möglichkeit wäre politischer Druck, auch der ist momentan nicht gegeben. Wir sind noch in der akuten Phase des Krieges, in der beide Parteien das Maximum herauszuholen versuchen, also sind wir weit von einem Ende dieses Krieges entfernt.

profil: Es liegt zwar nicht am Westen, der Ukraine Verhandlungspositionen zu diktieren. Doch Kiew ist abhängig von Waffenlieferungen. Wird der Westen Druck machen, damit die Ukraine sich an den Verhandlungstisch setzt?

Tagliavini: Wir haben nicht das Recht, Kiew unsere Sicht der Dinge aufzuzwingen. Hier geht es um das Recht eines jeden Staates, sein politisches Überleben zu verteidigen. Die Länder, die Waffen liefern, legen ohnehin große Vorsicht an den Tag. Vor jeder Lieferung wurden die Waffengattungen auf die Frage hin überprüft, ob sie noch als Verteidigungswaffen gelten oder der anderen Partei einen Vorwand zum größeren Eingreifen geben könnten. Leichtfertig wird man diese Unterstützung auch künftig nicht geben. Man ist sich mittlerweile im Klaren darüber, dass dieser Krieg viel länger dauern wird als erwartet. Jeder Krieg hat eine Dynamik, von der wir nicht wissen, wie sie sich entwickelt.